Lời chúc Giáng sinh gửi tới sếp

1. Nhân dịp Giáng sinh, em xin gửi tới sếp lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Chúc sếp luôn vững vàng chèo lái công ty ngày một phát triển.

2. Một mùa Giáng sinh lại và năm mới sắp đến. Chúc sếp luôn mạnh khỏe, thành công, đạt thêm nhiều thành tựu trong công việc và cuộc sống. Merry Christmas!

3. Thay mặt phòng ..., em gửi tới sếp lời chúc sức khỏe, bình an và thành công. Mong sếp luôn là thuyền trưởng tài giỏi, dũng mạnh, đưa chúng em vượt những sóng gió thương trường, đạt thêm nhiều hợp đồng tiền tỷ.

4. Giáng sinh này, chúng em mong ông già Noel sẽ ban cho sếp cô người yêu/anh người yêu lý tưởng. Chúng em cũng mong dù có tình yêu mới sếp cũng không quên dìu dắt công ty đi tới những thành tựu mới.

5. Chúng em gửi đến sếp cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất vào dịp Giáng sinh. Chúc cả nhà luôn an lành, vui vẻ và ấm áp. Chúc sếp luôn thành đạt và công ty luôn phát triển bền vững.

6. Xin gửi lời chúc Giáng sinh đến sếp. Chúc sếp có một đêm Giáng sinh tuyệt vời bên gia đình, người thân và bạn bè. Và mong Chúa sẽ ban phước lành đến sếp. Merry Christmas and Happy New Year!

7. Thay mặt anh em nhân viên công ty, em xin chúc sếp có một mùa Giáng sinh ấm áp, vui vẻ bên gia đình. Và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên công ty chúng ta.