1. Nhân dịp Giáng sinh, em xin gửi tới sếp lời chúc sức khỏe, an lành và hạnh phúc. Chúc sếp luôn vững vàng chèo lái công ty ngày một phát triển.
2. Một mùa Giáng sinh lại và năm mới sắp đến. Chúc sếp luôn mạnh khỏe, thành công, đạt thêm nhiều thành tựu trong công việc và cuộc sống. Merry Christmas!
3. Thay mặt phòng ..., em gửi tới sếp lời chúc sức khỏe, bình an và thành công. Mong sếp luôn là thuyền trưởng tài giỏi, dũng mạnh, đưa chúng em vượt những sóng gió thương trường, đạt thêm nhiều hợp đồng tiền tỷ.
4. Giáng sinh này, chúng em mong ông già Noel sẽ ban cho sếp cô người yêu/anh người yêu lý tưởng. Chúng em cũng mong dù có tình yêu mới sếp cũng không quên dìu dắt công ty đi tới những thành tựu mới.
5. Chúng em gửi đến sếp cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất vào dịp Giáng sinh. Chúc cả nhà luôn an lành, vui vẻ và ấm áp. Chúc sếp luôn thành đạt và công ty luôn phát triển bền vững.
6. Xin gửi lời chúc Giáng sinh đến sếp. Chúc sếp có một đêm Giáng sinh tuyệt vời bên gia đình, người thân và bạn bè. Và mong Chúa sẽ ban phước lành đến sếp. Merry Christmas and Happy New Year!
7. Thay mặt anh em nhân viên công ty, em xin chúc sếp có một mùa Giáng sinh ấm áp, vui vẻ bên gia đình. Và mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến bên công ty chúng ta.
1. Nhân dịp Giáng sinh, chúc đồng nghiệp tuyệt vời của tôi những điều tốt đẹp, may mắn nhất. Mong bạn và gia đình mạnh khỏe, bình an.
2. Chúc mừng Giáng sinh. Bạn biết không, được làm việc cùng bạn là niềm vinh dự của tôi. Chúc bạn có một mùa Giáng sinh tràn đầy niềm vui bên gia đình, người thân, bạn bè.
3. Ông già Noel đang thực hiện điều ước của tôi khi mang tới một người đồng nghiệp tốt bụng và tài giỏi. Tôi mong bạn hãy luôn tràn đầy năng lượng tích cực, yêu công việc như bây giờ. Nhưng đừng quên dành thời gian chăm sóc bản thân và tìm bạn đời nhé!
4. Giáng sinh này tôi gửi tới bạn lời chúc bình an, hạnh phúc. Mong bạn mãi là đồng nghiệp tuyệt vời của tôi.
5. Hạnh phúc, bình an và thành công nhé đồng nghiệp của tôi. Giáng sinh vui vẻ.
6. Tôi thấy thật may mắn khi mỗi ngày có bạn đồng hành trong công việc. Tôi muốn cảm ơn bạn và gửi bạn những lời chúc ngọt ngào nhất. Bạn nghĩ sao nếu tôi mời bạn một ly cà phê nóng trong ngày Giáng sinh hạnh phúc này?
7. Hãy cười lên thật nhiều nhé đồng nghiệp yêu quý của tôi! Giáng sinh đến rồi, tạm gác lại công việc để tận hưởng niềm vui bên gia đình nào!
8. Xin chúc cho bạn và gia đình có một ngày Giáng sinh ấm áp, hạnh phúc và ngập tràn yêu thương. Chúc cho tình đồng nghiệp của chúng ta mãi bền vững đến suốt cuộc đời. Merry Christmas.