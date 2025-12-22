1. Zing gơ beo! Zing gơ beo! Lại một mùa Giáng sinh nữa đến rồi. Hy vọng ông già Noel tặng cho bạn tôi một cô bạn gái/anh bạn trai thật xinh đẹp/đẹp trai, xóa đi nỗi cô đơn dài đằng đẵng bao năm qua.

2. Nếu trong đời tôi gặp 10 thiên thần, thì bạn là một trong số đó. Chúc bạn Giáng sinh an lành, hạnh phúc, được ông già Noel ghé thăm và tặng mấy chỉ vàng nhé!

3. Nhân dịp Giáng sinh, chúc bạn thân của tôi sẽ "like" mọi khoảnh khắc, "share" mọi niềm vui, và được may mắn "follow" bạn suốt năm.

4. Chúc bạn mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, hãy "chốt đơn" mọi niềm vui và "free ship" nỗi buồn đi thật xa nhé! Nếu có nhã ý mời ai đó ăn tối trong đêm Giáng sinh, tôi sẵn lòng nhận lời mời của bạn.

5. Mùa Noel này chúc bạn tôi ăn mãi không béo, ví tiền luôn dày, tình duyên đẹp như trong phim.

6. Chúc bạn một Noel vui vẻ như khi nhận lương và không buồn như khi trả tiền điện.

Top 20 lời chúc Giáng sinh hài hước để chọc ghẹo bạn thân. Ảnh minh họa: Freepik

7. Merry Christmas. Chúc bạn Giáng sinh ấm áp, rủng rỉnh quà. Nếu rủng rỉnh rồi thì đừng quên tôi là bạn thân nhất của bạn nhé. Số tài khoản của tôi bạn thuộc mà đúng không?

8. Tặng bạn niềm vui để bạn ngọt ngào, tặng bạn nụ cười để bạn rạng rỡ, tặng bạn nhiều điều tốt lành để bạn mãi là người bạn thân yêu của mình!

9. Chương trình dự báo thời tiết Noel xin chào quý khách. Đêm Noel thời tiết sẽ rất lạnh. Từ phương xa tôi gửi những cái ôm ấm áp nhất tới bạn. Merry Christmas.

10. Mừng Giáng sinh bạn tôi, luôn hạnh phúc và an lành nhé. À, bạn sẽ hạnh phúc hơn nếu chuẩn bị món quà tặng tôi đó. Tôi vẫn vậy, không bao giờ nói từ chối bạn yêu đâu.

11. Năm ngoái, ông già Noel đã từng thấy bạn uống say bí tỉ, khóc mếu ầm ĩ. Năm nay, tôi hy vọng ông ấy không phải thấy cảnh bi đát đó nữa. Cười nhiều lên nhé!

12. Merry Christmas! Chúc bạn tôi có một đêm Giáng sinh "ấm áp" trong chăn và thảnh thơi "cảm nhận hương vị tình yêu" qua phim nhé. Mong ông già Noel sớm ban người yêu cho bạn, bạn ế quá lâu rồi.

13. Noel đến rồi, chúc bạn "thoát pressing" từ "deadline" và tìm thấy "bình yên" bên nồi lẩu nóng.

14. Merry Christmas! Tôi đã nói với ông già Noel là bạn ngoan lắm rồi. Nên nếu tối nay bạn không nhận được quà, thì chắc chắn là do… bạn chưa mua quà cho tôi đó. Sớm sửa sai để được nhận quà bù vào năm tới nhé, bạn yêu!

15. Chúc bạn Giáng sinh nhận nhiều "ting ting", lúc nào cũng xinh, yêu đương thông minh, cuộc đời lung linh. Merry Christmas, bạn yêu!

16. Giáng sinh tới rồi, chúc bạn tôi sớm hoàn thành "deadline" lấy chồng/vợ, sinh con nhé! Nhắc nhẹ, bạn chưa gửi quà giáng sinh cho con tôi - cháu yêu của bạn đâu đấy. Với con tôi, bạn chính là ông già Noel giàu có, đúng hẹn đó nha!

17. Mong năm nay, ông già Noel sẽ phát người yêu cho bạn để bạn tôi tha hồ "ngao du thiên hạ", "shopping không phải nhìn giá", thoát cảnh "ăn mì gói cuối tháng"!

18. Chúc bạn Giáng sinh năm nay ấm áp trong tay trai đẹp, không còn phải ngồi nhà đăng story "cô đơn đến già" như mọi năm nha.

19. Chúc bạn Giáng sinh này được "thoát ế", khỏi phải check-in một mình nữa nhé.

20. Giáng sinh này, nếu ai đó hỏi bạn sao còn ế, cứ bảo là đang chờ quà từ ông già Noel nhé. Mong quà tới sớm, nếu không tôi phải bế cháu đi ăn cưới bạn mất.

(Tổng hợp)