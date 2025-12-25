Noel Raphinha.jpg
Raphinha bên vợ và con gái
Noel Lewandowski Barca Universal.jpg
Gia đình Robert Lewandowski
Noel Bernardo silva.jpg
Đội trưởng Man City, Bernardo Silva có mùa Giáng sinh ấm áp bên gia đình nhỏ
Donnarumma The Touchline.jpg
Còn đây là tổ ấm của thủ thành Donnaruma
Noel Haaland.jpg
Haaland cùng bạn gái đưa con trai về quê nhà Na Uy đón lễ Giáng sinh
Noel Haaland 1.jpg
Chân sút Man City hóa thành ông già Noel
Noel Emili Martinez.jpg
Gia đình thủ thành Emiliano Martinez
Noel casemiro.jpg
Tiền vệ Casemiro cùng vợ và các con. Anh được xem là 'vận may' của MU, khi cứ có mặt trên sân là đội không thua. Cả 4 trận tiền vệ Brazil vắng mặt từ đầu mùa, Quỷ đỏ đều trắng tay
Noel Casemiro 1.jpg
Casemiro dành nụ hôn ngọt ngào cho hậu phương vững chắc của mình