Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để bảo đảm tối đa an ninh, an toàn cho tàu và thuyền viên Việt Nam đi qua eo biển Hormuz.

Tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao chiều 15/10, PV VietNamNet đề nghị người phát ngôn cập nhật thông tin về tàu NV Sunshine.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết, sáng 10/10 vừa qua, công ty sở hữu tàu NV Sunshine, Công ty cổ phần vận tải Nhật Việt đã đăng tải thông tin chính thức khẳng định là thông tin tàu NV Sunshine bị tấn công là thông tin giả và hoàn toàn không đúng sự thật.

Tàu NV Sunshine không bị tấn công và vẫn đang hoạt động an toàn, bình thường. Công ty duy trì liên lạc thường xuyên với tàu để nắm rõ tình hình hoạt động thực tế.

Hiện nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Iran đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại để bảo đảm tối đa an ninh, an toàn cho tàu và thuyền viên Việt Nam đi qua khu vực này.

Liên quan đến các diễn biến ở Trung Đông, người phát ngôn cho biết, theo thông tin của Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út, cho đến nay chưa ghi nhận trường hợp công dân Việt Nam nào bị ảnh hưởng bởi các đợt tấn công.

Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan sở tại và các đầu mối cộng đồng của người Việt để theo dõi sát tình hình, cập nhật thông tin. Đại sứ quán sẵn sàng các biện pháp bảo hộ công dân trong trường hợp phát hiện công dân Việt Nam bị ảnh hưởng hay gặp nạn bởi các cuộc tấn công gần đây.

Trước đó, ngày 11/10, Bộ Ngoại giao Việt Nam đã khuyến cáo công dân ở địa bàn Ả-rập Xê-út cần theo dõi, tuân thủ nghiêm các quy định và hướng dẫn của chính quyền sở tại và Đại sứ quán Việt Nam tại Ả-rập Xê-út. Công dân cần cân nhắc, không di chuyển đến những khu vực nguy hiểm, có nguy cơ bị tấn công cũng như hạn chế tụ tập đông người.

Với công dân đang có kế hoạch đi tới Ả-rập Xê-út, người phát ngôn lưu ý, cần cân nhắc chuyến đi trong thời gian này nếu không thực sự cần thiết. Công dân Việt Nam cần giữ liên lạc chặt chẽ với cơ quan đại diện Việt Nam tại nước sở tại. Trong trường hợp cần có sự hỗ trợ và cần biết các thông tin về bảo hộ công dân, có thể liên hệ với các đường dây nóng cũng như tra cứu thông tin trên các website liên quan.