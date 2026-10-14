PVTrans:

Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) khẳng định thông tin tàu NV Sunshine bị tấn công tại eo biển Hormuz là không chính xác. Toàn bộ thuyền viên, hàng hóa trên tàu đều an toàn và tàu đang hoạt động bình thường theo kế hoạch.

Ngày 09/10/2026 vừa qua, một số website và phương tiện truyền thông trong nước và quốc tế đã đăng tải thông tin tàu NV Sunshine bị tấn công khi đang hoạt động tại khu vực eo biển Hormuz, gây lo ngại về tình trạng an toàn của tàu và thuyền viên.

Trước thông tin trên, Tổng công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (PETROVIETNAM) - đã chỉ đạo Công ty Cổ phần Vận tải Nhật Việt (NVTrans), đơn vị trực tiếp sở hữu, quản lý và khai thác tàu NV Sunshine, khẩn trương kiểm tra, xác minh tình trạng thực tế của tàu.

Tàu NV Sunshine vẫn đang hoạt động khai thác ổn định, đúng kế hoạch

Sau khi liên lạc trực tiếp với Thuyền trưởng tàu NV Sunshine và các bên liên quan, NVTrans xác nhận thông tin tàu bị tấn công tại eo biển Hormuz là không chính xác.

PVTrans khẳng định, tàu NV Sunshine không bị tấn công. Toàn bộ thuyền viên và hàng hóa trên tàu đều an toàn. Hiện tàu vẫn đang hoạt động khai thác ổn định, theo đúng kế hoạch.

PVTrans đề nghị các cơ quan báo chí, trang mạng không sử dụng thông tin chưa được kiểm chứng, tránh gây ảnh hưởng đến tâm lý thuyền viên, thương hiệu và hoạt động sản xuất kinh doanh của NVTrans cũng như PVTrans.

Là doanh nghiệp vận tải biển hàng đầu Việt Nam, PVTrans khẳng định Tổng công ty và các đơn vị thành viên luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam, các công ước và quy định quốc tế về an toàn, an ninh hàng hải. Đồng thời, PVTrans chủ động theo dõi sát diễn biến tình hình tại các khu vực tàu hoạt động nhằm bảo đảm an toàn cho tàu, thuyền viên và hàng hóa.

(Nguồn: Báo Tiền Phong)