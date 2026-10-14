Một chỉ huy cấp cao của Hải quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) hôm 13/10 đe dọa đánh chìm các tàu chiến Mỹ nếu chúng tiến gần eo biển Hormuz.

Tàu chiến Mỹ. Ảnh: CENTCOM

Hãng thông tấn IRNA của Iran dẫn lời Chuẩn đô đốc Ali Azmaei tuyên bố trên truyền hình: “Chúng tôi đang chờ các tàu chiến Mỹ tiến đến cửa ngõ eo biển Hormuz để có thể đánh chìm chúng”. Ông Azmaei đồng thời cho biết lực lượng Iran đang “đếm ngược” chờ cuộc đối đầu này.

Chỉ huy hải quân IRGC tuyên bố các tàu chiến Mỹ không dám tiến gần tuyến đường thủy chiến lược này vì dễ bị tấn công. Theo ông Azmaei, một tàu sân bay Mỹ trị giá 13 tỷ USD đã di chuyển ra xa eo biển 700km. “Nếu Mỹ muốn biết eo biển Hormuz mở hay đóng, hãy để họ tiến vào thực địa và xem ai kiểm soát nơi này”, ông Azmaei nói.

Ông Azmaei cũng cho biết các lực lượng Iran đã công bố thông tin về hai vụ việc, trong đó các “tàu vi phạm” bị trừng phạt. Ông đồng thời cáo buộc Mỹ và các đối tác trong khu vực phong tỏa thông tin truyền thông về những sự việc này.

Theo chỉ huy IRGC, eo biển Hormuz và vịnh Ba Tư nằm dưới sự kiểm soát của Hải quân IRGC, trong khi hải quân chính quy Iran kiểm soát vịnh Oman.

Ông Azmaei lưu ý IRGC đang thực hiện cơ chế “kiểm soát thông minh” đối với eo biển Hormuz, cấp phép cho các tàu thuyền ra - vào và rời Iran được sử dụng tuyến đường thủy của nước này. Ông cũng khẳng định các lực lượng Iran hiện có sự chuẩn bị tốt hơn so với thời điểm xung đột mới bắt đầu.

Căng thẳng tại và xung quanh eo biển Hormuz vẫn ở mức cao trong bối cảnh Iran với Mỹ đối đầu và có bất đồng về hoạt động hàng hải qua tuyến đường thủy chiến lược này.

Tehran khẳng định có quyền kiểm soát hoạt động đi lại qua vùng biển Iran tại eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo các tàu thuyền không sử dụng những tuyến đường mà Tehran coi là trái phép. Trong khi đó, Washington nhấn mạnh quyền tự do hàng hải qua eo biển.

Các cuộc tấn công gần đây nhằm vào tàu thương mại tại và xung quanh eo biển Hormuz càng làm gia tăng căng thẳng trên biển.