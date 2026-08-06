Tối 5/8, bà Nguyễn Phương Hằng (tự xưng là CEO Phương Hằng trên mạng xã hội), tiến hành livestream trên các nền tảng TikTok, Facebook và Youtube để nói về một nữ người mẫu và một nữ hoa hậu.

Phiên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng tối 5/8 thu hút 2,1 triệu người xem trên Tiktok. Ảnh chụp màn hình

Sự kiện bắt đầu gây chú ý trên các nền tảng mạng xã hội trước đó một ngày (4/8) và kéo dài đến tận hôm nay (6/8).

Rất nhiều người đã hóng chờ phiên livestream này, thậm chí là dừng hết công việc chỉ chờ đến giờ bắt đầu. Bên cạnh đó, sự kiện còn gây ảnh hưởng đến các phiên livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử, khi nhiều phiên phải dừng lại, vì dự đoán người xem sẽ “đổ” hết vào luồng livestream của vị tự xưng CEO ở trên.

Theo thống kê của những người làm Digital Marketing, phiên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đã thu hút hơn 2,1 triệu người xem cùng lúc trên TikTok, 600 nghìn người xem trên Facebook, 300 nghìn người xem trên Youtube và hơn 100 nghìn người xem trên các nền tảng phát lại.

Dân số Việt Nam hiện hơn 100 triệu người, nghĩa là phiên livestream ở trên đã thu hút hơn 2% dân số cả nước theo dõi.

Nội dung phiên livestream đó chỉ là những câu chuyện tiết lộ đời tư cá nhân, và kinh khủng hơn là những lời văng tục, chửi thề, sỉ nhục… liên tục từ đầu đến cuối.

Người livestream liên tục chửi bới và số lượng người xem vẫn không ngừng tăng theo thời gian và nguy hiểm hơn những người xem còn cổ vũ bằng cách trả tiền (donate) để xem những điều đó, với số tiền ước tính cũng lên đến hàng tỉ đồng.

Có tài khoản Facebook có nick là ĐCS đã phải thốt lên rằng, "phải công nhận độ "hóng" của dân ta đứng top 1 thế giới, chỉ là chuyện đàn bà thị phi mà rung chuyển cả cõi mạng. Sợ!"

Sáng nay, nhiều phụ huynh đã đăng trên Facebook cá nhân của mình rằng họ đã phải tắt tivi và các thiết bị cầm tay để tránh cho con cái họ phải nghe những lời văng tục, chửi thề tại phiên livestream này.

Đây là một điều đáng báo động, khi nội dung đầy độc hại trên mạng lại được người dân tiếp nhận và cổ vũ. Một người có nick là LTL cho rằng "xem một người sỉ nhục người khác như trò giải trí là điều rất kém văn minh".

Những nội dung này, bên cạnh vi phạm thuần phong mỹ tục, nó còn vi phạm pháp luật, khi vi phạm các quy định từ Nghị định 147 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng; và Nghị định 174 về quy định mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử và công nghệ thông tin.

Đã có các quy định về pháp luật một cách cụ thể, nhưng nhiều người đặt câu hỏi tại sao phiên livestream này vẫn diễn ra thoải mái trên các mạng xã hội? Bên cạnh đó, trách nhiệm của các nền tảng ở đâu khi để nội dung độc hại được lan truyền một cách nhanh chóng và thu hút lượng người xem khổng lồ như trên?

Tối qua, chỉ duy nhất nền tảng TikTok đã đóng phiên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, nhưng nó lại được thực hiện một cách rất chậm trễ.

Sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là mạng xã hội, đã biến một sự việc ví như “mấy bà bán thịt chửi nhau ngoài chợ”, trở thành một sự kiện thu hút hàng triệu người trên mạng theo dõi; đây là một điều đáng báo động và cơ quan chức năng cần sớm có các cảnh báo, các chế tài cụ thể, để sự việc này không còn lặp lại trong tương lai.

Bên cạnh đó, câu chuyện ở đây không chỉ là nội dung độc hại mà còn ảnh hưởng đến truyền thống văn hoá, cũng như sự phát triển của kinh tế số sau này.

Nhiều người đã phải thốt lên rằng: "xã hội đang suy đồi, đạo đức xuống cấp", từ bao giờ cộng đồng mạng lại tôn vinh các "giang hồ mạng" hay mấy người đàn bà chửi nhau trên mạng xã hội. Một người bóc mẽ nghệ sĩ, nói xấu lãnh đạo bị đi tù; ra tù lại tiếp tục công kích, nói xấu, không có bằng chứng, chửi bới nghệ sĩ, hoa hậu và thậm chí là lãnh đạo, lại được dân mạng xem là thần tượng. Nguy hiểm hơn nhiều người lại đang tin vào những câu chuyện đó.