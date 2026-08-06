Tối ngày 5/8, bà Nguyễn Phương Hằng (tự xưng là CEO Phương Hằng trên mạng xã hội), tiến hành livestream trên các nền tảng Tiktok, Facebook và Youtube để nói về một nữ người mẫu và một nữ hoa hậu.

Phiên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đã thu hút hơn 2,1 triệu người xem cùng lúc trên TikTok. Ảnh chụp màn hình

Theo thống kê của những người làm Digital Marketing, phiên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng đã thu hút hơn 2,1 triệu người xem cùng lúc trên TikTok.

Điều đáng báo động khi nội dung của phiên livestream chỉ là những câu chuyện tiết lộ về đời tư cá nhân và kinh khủng hơn đó là những lời văng tục, chửi thề, sỉ nhục… một cách liên tục kéo dài từ đầu đến cuối.

Người livestream liên tục chửi bới và số lượng người xem vẫn không ngừng tăng theo thời gian và nguy hiểm hơn, những người xem còn cổ vũ bằng cách trả tiền (donate) để xem những điều đó, với số tiền ước tính cũng lên đến hàng tỉ đồng.

Rất nhiều người đã lên án khi nội dung “độc hại” này xuất hiện và lan truyền chóng mặt trên các mạng xã hội.

Đáng chú ý, tối qua nền tảng TikTok đã tiến hành khoá phiên livestream của bà Nguyễn Phương Hằng khi đang diễn ra.

Theo tìm hiểu của PV, phiên livestream tối qua đã bị Tiktok khoá do vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng. Đồng thời, trong thời gian tới nếu bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục vi phạm sẽ bị khoá; đặc biệt, nếu vi phạm nghiêm trọng sẽ bị khoá vĩnh viễn tài khoản trên nền tảng này.