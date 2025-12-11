Thương hiệu xe máy điện Dat Bike đang thể hiện nỗ lực đáng chú ý trong việc cải thiện chất lượng dịch vụ hậu mãi trong ngành xe điện: nhanh chóng, chất lượng và dễ dàng; xóa bỏ lo ngại về thời gian bảo trì và nâng chuẩn trải nghiệm cho người dùng.

Giải quyết thách thức về thời gian trong dịch vụ hậu mãi

Đối với đại đa số người dùng xe máy tại Việt Nam, bảo dưỡng định kỳ hay sửa chữa luôn đi kèm với bài toán thời gian chờ đợi - một thách thức trong dịch vụ hậu mãi của hầu hết các hãng xe trên thị trường, không chỉ riêng xe điện. Người dùng đã quá quen với việc phải gọi điện đặt lịch trước, cũng như tình trạng chờ đợi kéo dài tại các trung tâm dịch vụ. Đây là những yếu tố nhạy cảm, nhất là với những người có tần suất sử dụng xe cao để phục vụ công việc hoặc nhu cầu di chuyển của gia đình.

Khi cân nhắc chuyển sang xe điện, người dùng càng thận trọng hơn bởi đây là một sản phẩm còn khá mới mẻ tại thị trường Việt Nam. Họ mong đợi sự tiện lợi, nhanh chóng, đồng thời an tâm rằng dịch vụ bảo trì được vận hành bởi đội ngũ kỹ thuật viên chuyên môn cao cùng trang thiết bị hiện đại, không làm kéo dài thời gian sửa chữa.

Nhận thức rõ vấn đề và mong muốn của người tiêu dùng, ngay sau khi nhận được nguồn vốn đầu tư 22 triệu USD từ vòng Series B - Dat Bike đã lập tức tập trung nguồn lực vào nâng cấp hệ thống cửa hàng 3S thành Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng xe điện do hãng trực tiếp vận hành, thay vì lựa chọn cách dễ dàng hơn là hợp tác với các đối tác dịch vụ bên ngoài.

Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng xe điện Dat Bike tại Âu Cơ, TP.HCM

Động thái này khẳng định cải thiện chất lượng dịch vụ và trải nghiệm hậu mãi là một trong những mục tiêu chiến lược hàng đầu của Dat Bike, ngang tầm với tốc độ phát triển sản phẩm. Cách tiếp cận này không chỉ giúp hãng đảm bảo chất lượng dịch vụ và mang lại trải nghiệm đồng nhất cho người dùng, mà còn giúp xử lý nhanh chóng và triệt để mọi vấn đề phát sinh.

Quy trình "Super Fast" và năng lực phục vụ - chìa khóa rút ngắn thời gian

Ngay trong tháng 11 vừa qua, Dat Bike đã khai trương liên tiếp 2 Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng lớn tại đường Âu Cơ và Đỗ Xuân Hợp (TP.HCM).

Kỹ thuật viên tại Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng Dat Bike đang bảo trì xe

Điểm nổi bật của các trung tâm này là khả năng phục vụ nhanh chóng, đảm bảo chất lượng và rút ngắn tối đa thời gian chờ đợi cho khách hàng. Các trung tâm được đầu tư trang thiết bị hiện đại như tại nhà máy Dat Bike, cùng đội ngũ kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm được đào tạo trực tiếp tại nhà máy. Nhờ đó, hệ thống có khả năng tiếp nhận và xử lý cùng lúc lên tới 10 xe máy điện cho các nhu cầu sửa chữa, bảo dưỡng hoặc sạc điện.

Trung tâm Dịch vụ bảo dưỡng xe điện Dat Bike có thể phục vụ đồng thời nhiều xe

Năng lực phục vụ đồng thời này giúp giảm thiểu đáng kể thời gian chờ đợi, ngay cả trong khung giờ cao điểm. Thời gian bảo dưỡng định kỳ cũng được rút ngắn, chỉ còn trung bình dưới 1 giờ cho mỗi xe, thường chỉ mất 30-45 phút tùy cấp độ bảo dưỡng - theo đại diện hãng chia sẻ. Bên cạnh đó, Dat Bike cũng tự tin áp dụng chính sách “Không cần đặt lịch trước” đối với các yêu cầu bảo dưỡng hoặc sửa chữa thông thường, mang lại sự thuận tiện tối đa. Đáng chú ý, các trung tâm dịch vụ bảo dưỡng cũng cung cấp dịch vụ sạc điện miễn phí, một ưu đãi thiết thực giúp người dùng tiết kiệm chi phí năng lượng trong quá trình sử dụng xe máy điện.

Phía đại diện hãng cũng cho biết, Dat Bike áp dụng quy trình dịch vụ 6 bước để đảm bảo vận hành một cách trơn tru và giúp người dùng được hỗ trợ sửa chữa/ bảo dưỡng nhanh chóng nhất có thể:

- Bước 1: Tiếp nhận xe từ khách hàng và kiểm tra ban đầu tình trạng xe

- Bước 2: Kiểm tra kỹ thuật chuyên sâu & chẩn đoán vấn đề - sử dụng thiết bị chuyên dụng để kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, pin, động cơ & các bản mạch

- Bước 3: Tùy vào tình trạng xe, trung tâm sẽ thông báo tới khách hàng cụ thể các vấn đề gặp phải và phương án sửa chữa/ bảo dưỡng phù hợp

- Bước 4: Thực hiện bảo dưỡng/sửa chữa - Đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật và chất lượng đầu ra

- Bước 5: Kiểm tra nghiệm thu toàn bộ các chức năng trước khi bàn giao xe cho khách hàng

- Bước 6: Bàn giao xe và hướng dẫn sử dụng - Đồng thời theo dõi và hỗ trợ qua tổng đài CSKH sau bảo dưỡng/sửa chữa xe

Xe máy điện Dat Bike Quantum S

Trong bối cảnh thị trường xe máy đang chuyển dịch mạnh mẽ và cạnh tranh ngày càng gay gắt, dịch vụ hậu mãi đã trở thành một trong những yếu tố then chốt để giữ chân khách hàng. Việc Dat Bike đầu tư bài bản và nâng cao năng lực phục vụ thông qua mô hình Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng xe điện cho thấy một hướng đi táo bạo và khác biệt, nhất là khi chủ động kiểm soát toàn bộ quy trình và chất lượng dịch vụ hậu mãi vẫn là thách thức đối với nhiều thương hiệu. Bằng việc đặt người dùng làm trung tâm, Dat Bike đang gửi đi thông điệp rõ ràng: hãng sẵn sàng giải quyết bài toán khó, cam kết không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ để mang đến trải nghiệm thuận tiện, nhanh chóng và tối ưu nhất cho người dùng khi sử dụng xe điện.

Người tiêu dùng quan tâm có thể tới tham gia Lái xe thử xe miễn phí tại mọi cửa hàng Dat Bike trên toàn quốc và trải nghiệm dịch vụ tại Trung tâm Dịch vụ Bảo dưỡng xe điện.

