Hàng ngàn lượt bệnh nhân được hưởng quyền lợi BHYT tại FV

Sau khi Sở Y tế TP.HCM và Bảo hiểm xã hội TP.HCM công nhận Bệnh viện FV là cơ sở khám chữa bệnh BHYT ban đầu từ ngày 1/7, Bệnh viện FV mở rộng áp dụng thanh toán BHYT cho tất cả các bệnh nhân đến khám, chẩn đoán, điều trị ngoại trú; cấp cứu, và tiếp tục áp dụng thanh toán bảo hiểm cho các bệnh nhân sử dụng dịch vụ điều trị ung thư (hóa trị và xạ trị), điều trị nội trú đối với các thủ thuật thực hiện trong Phòng Can thiệp tim mạch, phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng và khớp vai, mổ Phaco, điều trị bong võng mạc.

Bệnh nhân điều trị ung thư (hóa trị và xạ trị) được áp dụng thanh toán BHYT

Cụ thể, BHYT chi trả 100% quyền lợi trong phạm vi quy định của BHYT cho các trường hợp như sau tại Bệnh viện FV:

Đối với bệnh nhân khám và điều trị ngoại trú:

- Bệnh nhân đăng ký FV là nơi khám chữa bệnh BHYT ban đầu; hoặc

- Khám chữa bệnh tại khoa cấp cứu của Bệnh viện FV trong tình trạng cấp cứu; hoặc

- Bệnh nhân có giấy chuyển tuyến hợp lệ; hoặc

- Bệnh nhân khám, điều trị ngoại trú với các chẩn đoán nằm trong Danh mục bệnh được khám chữa bệnh tại tuyến cơ bản (Phụ lục II được ban hành kèm theo Thông tư 01/2025/TT-BYT). Đây là danh mục bao gồm rất nhiều bệnh mạn tính, bệnh hiếm, bệnh hiểm nghèo, trong đó có bệnh phải điều trị ngoại trú tại khoa Ung Bướu (hóa trị và xạ trị).

Đối với bệnh nhân điều trị nội trú (không yêu cầu giấy chuyển tuyến):

- Điều trị bằng các thủ thuật được thực hiện trong Phòng Can thiệp tim mạch (Cath-Lab)

- Phẫu thuật thay khớp gối, khớp háng và khớp vai tại Khoa Chấn thương và Chỉnh hình

- Phẫu thuật phaco và Cắt dịch kính bong võng mạc tại Khoa Mắt và Phẫu thuật Phaco.

Các trường hợp cấp cứu tại FV được BHYT chi trả 100% quyền lợi

Theo bà Đào Thị Ngọc Bích - Trưởng phòng Dịch vụ bảo hiểm, Bệnh viện FV, tính đến đầu tháng 9/2025, đã có khoảng 7.400 bệnh nhân khai báo BHYT. Trong đó, hơn 2.700 bệnh nhân đủ điều kiện được áp dụng BHYT. Tổng số tiền BHYT chi trả cho bệnh nhân FV trong hai tháng vừa qua lên tới hơn 4,2 tỷ đồng.

“Nhiều người nghĩ chỉ bệnh viện công mới dùng được BHYT. Giờ đây, đến FV - bệnh viện chuẩn quốc tế - bệnh nhân rất phấn khởi khi được hưởng BHYT, giúp giảm đáng kể chi phí. Với các bệnh như ung bướu hay phẫu thuật lớn như thay khớp háng, vật tư y tế có thể lên đến hàng chục triệu đồng; trước kia bệnh nhân tự chi trả toàn bộ, nay BHYT đã hỗ trợ phần lớn, giảm gánh nặng tài chính rất nhiều”, bà Bích chia sẻ.

Bệnh viện FV là một trong số ít bệnh viện tại Việt Nam 4 lần liên tiếp đạt tiêu chuẩn y tế quốc tế JCI

Như trường hợp một nữ bệnh nhân được can thiệp nội mạch đặt stent, điều trị túi phình mạch máu não vào cuối tháng 8/2025, BHYT chi trả gần 100 triệu đồng, tiết kiệm gần 1/3 chi phí điều trị. Hay một bệnh nhân nam 68 tuổi điều trị thắt nút mạch gan TACE cũng vừa được BHYT chi trả 50% viện phí tương đương khoảng 50 triệu đồng. Một số bệnh nhân điều trị ung thư được BHYT thanh toán lên đến hơn 1 tỷ đồng.

FV là bệnh viện tư nhân với 100% vốn đầu tư nước ngoài, chính thức mở cửa hoạt động từ năm 2003. Mới đây, Bệnh viện FV tự hào đạt chứng nhận Con dấu vàng chất lượng JCI lần thứ 4 liên tiếp - một thành tích ít cơ sở y tế tại Việt Nam có được, bảo chứng cho chất lượng dịch vụ y tế đẳng cấp quốc tế.

Dịch vụ y tế chuẩn quốc tế cho mọi bệnh nhân, không phân luồng phân tuyến

Để đảm bảo mọi bệnh nhân đều được hỗ trợ kịp thời, Bệnh viện FV bố trí gần 30 chuyên viên chuyên trách BHYT, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình làm thủ tục - từ đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu cho đến hướng dẫn chuyển tuyến khi cần.

Tại FV, mọi bệnh nhân đều được phục vụ theo cùng một chuẩn quốc tế, bất kể sử dụng BHYT, bảo hiểm tư nhân hay tự chi trả. BS. Jean-Marcel Guillon - Tổng Giám đốc FV khẳng định: “Người bệnh không phải xếp hàng từ sớm, không bị giới hạn thời gian khám hay lựa chọn bác sĩ. Tất cả đều được chăm sóc trong quy trình y tế quốc tế, công bằng và tôn trọng”.

Tất cả bệnh nhân đến với FV đều được hưởng cùng một loại dịch vụ tiêu chuẩn quốc tế

Đặc biệt, bệnh nhân còn có thể tận dụng tối đa quyền lợi gộp: BHYT nhà nước, bảo hiểm sức khỏe tư nhân và thẻ hội viên FV. Cách kết hợp này giúp giảm đáng kể chi phí điều trị.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/1/2026, FVsẽ tiếp tục mở rộng phạm vi BHYT, bao phủ toàn bộ dịch vụ điều trị nội trú ở hơn 30 chuyên khoa - dấu mốc quan trọng đưa dịch vụ y tế quốc tế đến gần hơn với người dân Việt Nam.

