Cử tri tỉnh Vĩnh Long trong kiến nghị gửi tới sau kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa 15, đề xuất cần phải ổn định mức thu bảo hiểm y tế (BHYT) ít nhất là 5 năm.

Lý do của kiến nghị này vì "hiện nay mức thu BHYT dựa trên mức lương cơ sở, tuy nhiên, mức lương cơ sở không ổn định nếu tính như thế thì người dân không làm việc trong các cơ quan đơn vị nhà nước, không hưởng lương cơ sở sẽ không đảm bảo đủ điều kiện để tham gia BHYT".

Cử tri tỉnh Đồng Nai cho rằng mức đóng BHYT hộ gia đình căn cứ theo mức lương cơ sở không phù hợp với người dân không đi làm hưởng lương. Do đó, cử tri kiến nghị Chính phủ xem xét có quy định phù hợp.

Trả lời kiến nghị này, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan cho biết hiện nay, theo quy định tại Luật Bảo hiểm y tế và Nghị định số 188/2025 của Chính phủ, mức đóng BHYT hằng tháng của nhóm đối tượng tham gia theo hộ gia đình, tức những người không hưởng lương, được xác định dựa trên mức lương cơ sở.

"Quy định này vừa bảo đảm tính công bằng, thuận lợi trong việc tham gia BHYT, vừa phù hợp với cơ chế Nhà nước hỗ trợ cho một số nhóm đối tượng, bởi chính sách hỗ trợ cũng được tính toán trên cơ sở mức đóng theo lương cơ sở và thu nhập từ tiền lương tháng", Bộ trưởng Lan cho biết khi trả lời kiến nghị cử tri 2 địa phương trên.

Hiện theo quy định, với hình thức đóng BHYT theo hộ gia đình, người thứ 1 đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, tức là đóng 1.263.600 đồng/năm, tương đương hơn 105.000 đồng/tháng. Mức đóng này tính từ ngày 1/7/2024 khi mức lương cơ sở tăng lên 2.340.000 đồng.

Trước đó, với mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng, mức đóng BHYT của người thứ 1 trong hình thức hộ gia đình là 972.000 đồng/năm, tương đương 81.000 đồng/tháng.

Tính đến hết năm 2024, Việt Nam có 95,52 triệu người tham gia BHYT, đạt tỷ lệ bao phủ 94,2% dân số. Đến hết tháng 6/2024, số người tham gia BHYT theo hộ gia đình có hơn 23,48 triệu người.

Cử tri tỉnh này cũng đề nghị xem xét, quy định đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi tham gia đủ 10 năm thì được hưởng BHYT, nhằm khuyến khích người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Theo Bộ trưởng Y tế, hiện nay, chưa có chính sách hỗ trợ cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi tham gia đủ 10 năm thì được hưởng BHYT. Với những công dân không thuộc các đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ, công dân có thể tham gia BHYT theo hộ gia đình để hưởng mức đóng giảm dần theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Theo đó, khi đóng BHYT theo hình thức hộ gia đình, người thứ 1 đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ 2, thứ 3, thứ 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ 1.