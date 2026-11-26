Đối với đồng bào dân tộc thiểu số vùng núi Khánh Hòa, bảo hiểm y tế (BHYT) không chỉ giúp giảm gánh nặng viện phí mà còn là điểm tựa để người dân chủ động khám, chữa bệnh, thay vì cố chịu đựng hoặc tự mua thuốc điều trị vì sợ tốn kém.

Bảo hiểm y tế ‘tấm thẻ nhỏ, điểm tựa lớn’

Những ngày tháng 11, bà Cao Thị Mến (58 tuổi, xã Tây Khánh Vĩnh) chuẩn bị xuất viện sau gần một tuần điều trị tại Trung tâm Y tế khu vực Khánh Vĩnh. Sức khỏe đã ổn định, các con đang hỗ trợ bà hoàn tất thủ tục xuất viện. “Các con làm xong thủ tục là tôi có thể về nhà, chi phí điều trị được BHYT thanh toán 100%”, bà Mến chia sẻ.

Là người đồng bào Raglay, sinh ra và lớn lên ở miền núi Khánh Vĩnh, bà Mến có thu nhập chủ yếu từ nương rẫy. Gia đình còn nhiều khó khăn nên trước đây, mỗi khi đau ốm, bà thường tìm cây thuốc về điều trị vì sợ tốn tiền. Chỉ khi bệnh chuyển nặng, gia đình mới vay mượn để đưa người bệnh đến bệnh viện, bởi khoảng cách đi lại xa và nhiều khoản chi phí phát sinh.

Từ khi được cấp thẻ BHYT miễn phí, thói quen của gia đình bà đã thay đổi. Mỗi khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe, bà chủ động đến cơ sở y tế thăm khám thay vì cố chịu đựng như trước.

Bác sĩ khám bệnh cho người đồng bào miền núi tại Trung tâm Y tế khu vực Khánh Vĩnh.

Tuần trước, khi bị sốt cao, mệt mỏi, bà được người thân đưa đến bệnh viện điều trị. “Có BHYT, tôi không còn lo lắng về viện phí, các con cũng bớt gánh nặng tiền bạc”, bà nói.

Ở gần đó, ông Y Linh (55 tuổi), người Ê Đê ở thôn Hòn Dù, xã Tây Khánh Vĩnh, cũng đang hồi phục sau những ngày điều trị sốt xuất huyết. Sau 5 ngày được bác sĩ chăm sóc, sức khỏe ông dần ổn định, những cơn đau đầu cũng thuyên giảm. Điều khiến ông an tâm hơn cả là chi phí điều trị được BHYT thanh toán.

Ông kể, thu nhập của gia đình chủ yếu từ trồng keo. Trước đây, mỗi khi đau ốm, ông thường mua thuốc uống vì ngại đến bệnh viện, sợ phát sinh chi phí. Nay có thẻ BHYT được hỗ trợ 100%, ông mạnh dạn đến cơ sở y tế để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Không chỉ cải thiện chất lượng phục vụ tại các cơ sở y tế, Khánh Hòa còn triển khai chính sách hỗ trợ BHYT nhằm mở rộng cơ hội chăm sóc sức khỏe cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bà Lê Thị Bích Liên, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Khánh Vĩnh, cho biết địa bàn gồm 5 xã Khánh Vĩnh, Tây Khánh Vĩnh, Nam Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh và Bắc Khánh Vĩnh, nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số (đồng bào DTTS). Đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn, việc tiếp cận dịch vụ y tế trước đây gặp không ít trở ngại.

Để tạo thuận lợi cho người bệnh, trung tâm đơn giản hóa thủ tục khám, chữa bệnh BHYT. Người dân có thể sử dụng CCCD, ứng dụng VNeID hoặc VssID để làm thủ tục. Đơn vị bố trí một số bác sĩ là người dân tộc thiểu số nhằm thuận lợi trong giao tiếp, giải thích tình trạng bệnh, hướng dẫn phòng bệnh và sử dụng thuốc.

Người dân đến bộ phận tiếp nhận và trả kết quả bảo hiểm xã hội cơ sở Khánh Vĩnh.

Hơn 108 tỷ đồng mỗi năm hỗ trợ BHYT cho gần 80.000 người đồng bào DTTS

Trao đổi với P.V Báo VietNamNet, ông Lê Văn Khoa, Giám đốc Sở Y tế Khánh Hòa, cho biết Sở đã yêu cầu các cơ quan, địa phương nghiên cứu, triển khai nghị quyết quy định mức hỗ trợ đóng BHYT cho người đồng bào DTTS sinh sống tại các thôn, tổ dân phố, xã, phường không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

Ông Khoa cho hay, toàn tỉnh có 79.585 người thuộc diện thụ hưởng. Đây là nhóm không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo nhưng trước đây chưa được tiếp cận đầy đủ chính sách hỗ trợ BHYT.

Theo chính sách, ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng BHYT cho nhóm đối tượng này. Vì thế, HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thông qua nghị quyết để bố trí hơn 27,1 tỷ đồng trong năm đầu thực hiện, trong đó ngân sách địa phương đóng góp hơn 25,4 tỷ đồng, phần còn lại từ ngân sách Trung ương.

Những năm tiếp theo, tổng kinh phí duy trì chính sách dự kiến vượt 108 tỷ đồng mỗi năm, riêng ngân sách tỉnh đảm nhận gần 102 tỷ đồng.

Theo ông Khoa, nghị quyết mới được xây dựng nhằm bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh cho đồng bào DTTS. Việc xây dựng chính sách thay thế kịp thời sẽ giúp gần 80.000 người dân không bị gián đoạn quyền lợi BHYT.

Sở Y tế đã tham mưu xây dựng nghị quyết theo thủ tục rút gọn, bảo đảm phù hợp với việc sắp xếp đơn vị hành chính và yêu cầu thực tiễn tại địa phương.

“Chính sách hỗ trợ được kỳ vọng sẽ trở thành điểm tựa an sinh thiết thực, góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế, để đồng bào dân tộc thiểu số được chăm sóc sức khỏe tốt hơn”, Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Khoa thông tin và thêm rằng, tỉnh đặt mục tiêu nâng tỷ lệ bao phủ BHYT vượt 96% trong năm 2026, tiến tới BHYT toàn dân vào năm 2030.

Xuân Ngọc