Trước nguy cơ đặc sản vùng cao bị mạo danh, làm giả, làm nhái, việc nâng cao nhận thức pháp luật về sở hữu trí tuệ có ý nghĩa quan trọng trong bảo vệ quyền lợi, nâng cao giá trị sản phẩm thương hiệu và thu nhập cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý, nâng giá trị đặc sản vùng cao

Tại khu vực Hà Giang trước đây, nay thuộc tỉnh Tuyên Quang, chè Shan tuyết là một trong những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, gắn bó lâu đời với đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều cây chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi không chỉ có giá trị về văn hóa, sinh thái mà còn tạo nguồn thu nhập cho người dân vùng núi.

Tại các vùng chè nổi tiếng như Hoàng Su Phì, Xín Mần, Cao Bồ, đồng bào dân tộc thiểu số vẫn duy trì việc thu hái, chăm sóc những cây chè cổ thụ, từng bước cải tiến kỹ thuật chế biến để nâng cao giá trị sản phẩm.

Thay vì chỉ bán chè nguyên liệu, nhiều hộ sản xuất, hợp tác xã đã đầu tư chế biến sâu, xây dựng thương hiệu, cải tiến bao bì, phát triển các dòng sản phẩm như trà xanh, hồng trà, bạch trà. Chè Shan tuyết Hà Giang ngày càng được nhiều người tiêu dùng biết đến, có mặt tại các cửa hàng đặc sản, hệ thống phân phối và sàn thương mại điện tử.

Một dấu mốc quan trọng trong quá trình xây dựng thương hiệu là việc chè Shan tuyết Hà Giang được Cục Sở hữu trí tuệ cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý năm 2018.

Ngoài ra, nhiều đặc sản vùng cao khác cũng được bảo hộ chỉ dẫn địa lý. Mật ong bạc hà Mèo Vạc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý năm 2013. Chè Shan tuyết Suối Giàng Văn Chấn được cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý năm 2022.

Đây là cơ sở pháp lý để bảo vệ danh tiếng, nguồn gốc xuất xứ và những đặc tính riêng của sản phẩm gắn với điều kiện tự nhiên, kinh nghiệm sản xuất của người dân địa phương.

Bảo hộ thương hiệu, tạo nền tảng phát triển kinh tế vùng cao.

Tuy nhiên, khi danh tiếng và giá trị thương mại của sản phẩm được nâng cao, nguy cơ bị mạo danh thương hiệu cũng gia tăng.

Trên các nền tảng bán hàng trực tuyến, người tiêu dùng có thể bắt gặp nhiều sản phẩm được giới thiệu với tên gọi chè Shan tuyết Hà Giang, trà Shan tuyết cổ thụ, chè Shan tuyết vùng cao. Các sản phẩm có sự khác biệt về giá bán, quy cách đóng gói và thông tin nguồn gốc. Nếu thiếu thông tin truy xuất, người tiêu dùng khó xác định sản phẩm có thực sự được sản xuất tại vùng chè đã được bảo hộ hay không.

Nâng cao kiến thức pháp luật cho đồng bào

Trong triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia, việc phổ biến, giáo dục pháp luật về sở hữu trí tuệ gắn với hỗ trợ xây dựng và bảo vệ thương hiệu sản phẩm địa phương có ý nghĩa thiết thực đối với mục tiêu phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Luật sư Trần Vi Thoại cho rằng đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý là những công cụ pháp lý quan trọng giúp bảo vệ danh tiếng, nâng cao giá trị thương mại của đặc sản địa phương.

Tuy nhiên, việc được cấp văn bằng bảo hộ mới là bước đầu. Các chủ thể sản xuất cần nắm rõ quy chế sử dụng, tiêu chuẩn chất lượng, điều kiện ghi nhãn và trách nhiệm phối hợp với tổ chức quản lý. Nếu không duy trì được những yêu cầu này, giá trị của dấu hiệu bảo hộ có thể bị suy giảm.

Một trong những khó khăn của các hộ sản xuất, hợp tác xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số là kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ còn hạn chế. Không ít chủ thể sản xuất chú trọng nâng cao chất lượng hàng hóa nhưng chưa quan tâm đúng mức đến việc đăng ký, quản lý và bảo vệ thương hiệu.

Khi phát hiện sản phẩm có dấu hiệu sử dụng trái phép tên gọi, nhãn hiệu hoặc chỉ dẫn địa lý, hộ sản xuất và hợp tác xã cần lưu giữ hình ảnh sản phẩm, thông tin người bán, đường dẫn trên sàn thương mại điện tử, chứng từ giao dịch và các tài liệu liên quan. Đây là căn cứ để phản ánh tới tổ chức quản lý quyền sở hữu trí tuệ hoặc cơ quan chức năng xem xét, xử lý theo quy định.

“Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số cần gắn với những vấn đề thiết thực trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Người dân cần được hướng dẫn cách đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sử dụng chỉ dẫn địa lý, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ quyền lợi khi phát hiện hành vi xâm phạm”, luật sư kiến nghị.

Theo ông Thoại, bảo vệ thương hiệu không chỉ giúp nâng cao giá trị thương mại của sản phẩm mà còn tạo động lực để đồng bào gìn giữ nguồn gen quý, duy trì phương thức sản xuất truyền thống và phát triển kinh tế từ thế mạnh bản địa.