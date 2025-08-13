Nhân kỷ niệm 80 năm thành lập ngành, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng có những chia sẻ về công tác bảo hộ công dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên của Việt Nam đã từng dạy: Đảng ta “không có lợi ích nào khác ngoài lợi ích của nhân dân và Tổ quốc”. Thứ trưởng cho biết, đó là kim chỉ nam đối với ngành ngoại giao Việt Nam suốt 80 năm qua - luôn tận tụy phục vụ Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Công tác lãnh sự, bảo hộ quyền và lợi ích công dân là một trong những nhiệm vụ trọng yếu của ngành ngoại giao.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng. Ảnh: BNG

Với sứ mệnh ban đầu là tuyên truyền tinh thần yêu nước, vận động kiều bào hướng về quê hương, tham gia kháng chiến bảo vệ Tổ quốc, các cơ quan lãnh sự đầu tiên đã được mở ở Ấn Độ, Myanmar, Indonesia, đặt nền móng cho việc thiết lập các cơ quan đại diện ngoại giao sau này và cũng là những bước đi đầu tiên trong công tác lãnh sự và bảo hộ công dân.

Trên chặng đường 80 năm xây dựng và trưởng thành, công tác lãnh sự, bảo hộ công dân đạt được nhiều thành quả quan trọng, đóng góp vào thành tựu chung của đối ngoại, được Đảng, Nhà nước và nhân dân ghi nhận.

Thứ trưởng cho biết, công tác bảo hộ công dân luôn được triển khai quyết liệt, khẩn trương với tinh thần chủ động, trách nhiệm cao nhất, đặt an toàn tính mạng của công dân lên trên hết, trước hết.

Không chỉ đơn thuần là việc giải quyết thủ tục, cấp phát giấy tờ hay các biện pháp bảo hộ công dân thông thường, Bộ ngoại giao phối hợp với bộ ngành tiến hành các chiến dịch sơ tán công dân ở quy mô lớn tại khu vực có xung đột vũ trang, bất ổn chính trị, thiên tai, dịch bệnh.

Trong đó có: chiến dịch sơ tán công dân khỏi Iraq năm 1991, Libya năm 2011, 2014, Ukraine 2022, Myanmar năm 2023 và gần đây nhất xung đột Israel – Iran, bảo đảm an toàn, chưa để xảy ra thương vong nào cho công dân ta.

Cán bộ lãnh sự đã không quản hiểm nguy khi cần giải cứu con tin bị cướp biển bắt giữ hay sẵn sàng đến những khu vưc vừa trải qua động đất sóng thần, khi những đợt rung động địa chấn vẫn chưa ngừng.

"Bảo hộ công dân an toàn góp phần củng cố hình ảnh, uy tín của Bộ Ngoại giao và lòng tin của nhân dân đối với chủ trương, quyết sách đúng đắn, thấu tình đạt lý của Đảng và Nhà nước", Thứ trưởng chia sẻ.

Với nguyên tắc lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, công tác lãnh sự ở trong và ngoài nước ngày càng được kiện toàn theo hướng công khai, minh bạch, đóng góp vào việc xây dựng nền hành chính phục vụ, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Đơn giản hóa thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số được đẩy mạnh triển khai nhằm tiết kiệm thời gian và chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo kết quả....

Thứ trưởng cho biết, hợp tác quốc tế về lãnh sự, di cư ngày càng được mở rộng và đi vào chiều sâu thông qua việc thiết lập và duy trì cơ chế tư vấn lãnh sự với các đối tác quan trọng.

Qua đó đã góp phần tạo ra một vị thế mới, tâm thế mới của Việt Nam khi bước vào một “sân chơi” bình đẳng trên tinh thần “là bạn, là đối tác tin cậy và là thành viên có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế”, “cùng tham gia, cùng giải quyết thách thức chung toàn cầu” để bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Người Việt từ Ukraine được sơ tán về nước hồi tháng 3/2022. Ảnh: Phạm Hải

Tình hình mới đặt ra những yêu cầu mới, Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng cho rằng trong bối cảnh đó nâng tầm công tác lãnh sự, bảo hộ công dân trong giai đoạn mới là tất yếu.

Nhiệm vụ đặt ra là phải chủ động nghiên cứu, đề xuất xây dựng, hoàn thiện chính sách, pháp luật liên quan đến công tác lãnh sự như xuất nhập cảnh, di cư, quốc tịch, hộ tịch; chuẩn hóa quy trình giải quyết công tác lãnh sự, bảo hộ công dân. Nâng cao hiệu quả quản lý cơ quan lãnh sự nước ngoài tại Việt Nam theo địa giới hành chính mới; mở rộng mạng lưới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Lãnh sự danh dự Việt Nam ở nước ngoài.

Thứ trưởng nhấn mạnh cần xác lập vai trò nòng cốt, chủ động hơn nữa trong hợp tác quốc tế về lãnh sự, di cư thông qua việc mở rộng, đổi mới cơ chế và nội dung hợp tác lãnh sự với các nước; tích cực trao đổi kinh nghiệm quốc tế trong xử lý các vấn đề lãnh sự; tham gia các thỏa thuận, điều ước quốc tế phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Bộ Ngoại giao sẽ tiếp tục chủ động đề xuất sáng kiến và đóng góp thực chất tại các cơ chế, tiến trình quốc tế và khu vực về di cư, khẳng định vai trò tích cực và trách nhiệm của Việt Nam trong nỗ lực chung về quản trị di cư toàn cầu.

Ngoài ra đổi mới toàn diện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác lãnh sự, bảo hộ công dân, đi kèm với công tác kiểm tra, giám sát việc thực thi chính sách và thi hành công vụ, tránh để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Cán bộ phải vừa hồng vừa chuyên, nhiệm vụ “then chốt của then chốt” là xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, chuyên gia đủ phẩm chất, trình độ và uy tín, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ...