Hôm nay (24/3) TAND TPHCM mở phiên xét xử đối với cựu Chủ tịch tỉnh An Giang nhận hối lộ để tiếp tay cho doanh nghiệp khai thác cát lậu.

Trong đó, ông Nguyễn Thanh Bình (cựu Chủ tịch UBND tỉnh An Giang), ông Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang), ông Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang) cùng ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68) và các đồng phạm bị xét xử về các tội: Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; In, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước; Rửa tiền.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ 19-31/3, do thẩm phán Phạm Lương Toản (Chánh tòa hình sự, TAND TPHCM) làm chủ tọa. Có 30 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo.

Ông Nguyễn Thanh Bình (trái) và ông Trần Anh Thư. Ảnh: CACC

Theo cáo buộc, dù biết Công ty CP Đầu tư Trung Hậu 68 (Công ty Trung Hậu) không đủ điều kiện được cấp giấy phép và điều chỉnh, bổ sung giấy phép khai thác cát, nhưng ông Bình với tư cách là người đứng đầu UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo thuộc cấp tạo điều kiện cho công ty này thăm dò, khai thác mỏ cát không đúng quy định của pháp luật.

Sau khi được cấp phép, Công ty Trung Hậu đã khai thác trái phép hơn 3.710 m3 cát, thu lời bất chính hơn 293 tỷ đồng.

Để cảm ơn, ông Lê Quang Bình (Chủ tịch HĐQT, kiêm TGĐ Công ty Trung Hậu) đã 6 lần tới trụ sở UBND tỉnh An Giang đưa cho ông Thanh Bình 300.000 USD. Tuy nhiên, sau đó ông Thanh Bình đã trả lại 250.000 USD cho ông Quang Bình. Sau này, khi bị bắt, ông Thanh Bình đã tự nguyện nộp khắc phục 50.000 USD còn lại.

Ngoài ra, ông Quang Bình còn “cảm ơn” ông Nguyễn Bảo Trung (cựu Chánh Văn phòng UBND tỉnh An Giang) 550 triệu đồng.

Cáo trạng cũng xác định, sau khi nhận chỉ đạo từ ông Thanh Bình, ông Trần Anh Thư (cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang) đã tạo điều kiện cho cho Công ty Trung Hậu được cấp phép thăm dò và khai thác mỏ cát tại huyện Chợ Mới theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá.

Quá trình làm thủ tục cấp phép cho Công ty Trung Hậu, ông Thư đã chỉ đạo ông Nguyễn Việt Trí (cựu Giám đốc Sở TN&MT tỉnh An Giang) cấp phép thăm dò, khai thác theo yêu cầu của Công ty Trung Hậu để cung cấp cát cho dự án Mỹ Thuận - Cần Thơ (không đúng với nội dung xin cấp phép ban đầu); điều chỉnh trữ lượng cho Công ty Trung Hậu được phép khai thác tăng lên thành 740.000 m3, trong đó có 240.000 m3 cung cấp cho tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên…

Để cảm ơn, ông Lê Quang Bình đã chi hơn 761 triệu đồng để sửa nhà cho ông Trần Anh Thư. Ngoài ra, vào các dịp Tết 2022-2023, ông Bình đã tới phòng làm việc của ông Thư để biếu quà tết 100 triệu đồng/lần. Ông Nguyễn Việt Trí cũng được ông Quang Bình “cảm ơn” hơn 3 tỷ đồng.

Với sai phạm này, ông Thư và ông Trí bị đưa ra xét xử về tội “Nhận hối lộ”.

Quá trình điều tra, các cựu lãnh đạo tỉnh An Giang đều thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của bản thân và đồng phạm. Lời khai của các bị can phù hợp với diễn biến hành vi phạm tội và lời khai của cá nhân liên quan cũng như tài liệu, chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra.