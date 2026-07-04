Do ảnh hưởng của bão số 1, từ khoảng 16h ngày 4/7, trên địa bàn các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3, tỉnh Quảng Ninh đã xuất hiện mưa lớn kèm gió mạnh. Nhiều khu vực ghi nhận mưa to, sức gió khoảng 25km/h, có lúc đạt cấp 6, gây ảnh hưởng đến sinh hoạt và giao thông của người dân.

Tối 4/7, trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Thanh Hải, Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1, cho biết trên địa bàn vừa có những thiệt hại đầu tiên do ảnh hưởng bão số 1 Maysak.

Theo đó, vào khoảng 16-18h cùng ngày, trên địa bàn có gió lớn khiến nhiều cây ở những đường nội thị đã bị quật ngã ra đường gây cản trở giao thông.

Cây lớn đổ ngang đường sau khi bị gió quật. Ảnh: Đ.X

Những cây này bị đổ ngang ra vỉa hè và lòng đường, rất may không có ô tô đỗ ở dưới. Ngoài ra, một tấm tôn ở khu vực chợ trung tâm Móng Cái cũng bị thổi bay xuống lòng đường. Hiện tại, một số khu vực trên địa bàn phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 đã được cắt điện để đảm bảo an toàn.

Gió quật bật gốc nhiều cây ở vỉa hè tại Móng Cái dù bão chưa đổ bộ. Ảnh: Đ.X

Theo ông Hải, lực lượng chức năng đang làm công tác dọn dẹp số cây đổ để thông thoáng các tuyến đường. Người dân được thông báo hạn chế ra đường để đảm bảo an toàn.

"Tỉnh Quảng Ninh đã đặt Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự ở địa phương; chính quyền cũng có lực lượng túc trực 24/24 để theo dõi tình hình bão. Hiện tại, gió và mưa đã giảm, tôi đang trực tiếp chỉ đạo lực lượng dọn dẹp cây đổ", ông Hải thông tin.

Tấm mái tôn bị gió thổi bay. Ảnh Đ.X

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 19h30 tối 4/7, bão số 1 đã đi vào khu vưc bờ biển Móng Cái, Quảng Ninh, cường độ cấp 8-9, giật 11. Đây là thời điểm có gió mạnh nhất trên đất liền, gió mạnh còn duy trì đến khoảng sau 23 giờ.

Lực lượng chức năng dọn dẹp cây đổ sau khi bị gió quật. Ảnh: Đ.X

Do ảnh hưởng hoàn lưu của bão số 1, ở đặc khu Bạch Long Vĩ đã có gió mạnh cấp 9, giật cấp 10; Cô Tô (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9, sóng biển cao 2,25m; Cửa Ông (Quảng Ninh) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 9; Móng Cái (Quảng Ninh) có gió giật mạnh cấp 10; Quảng Hà (Quảng Ninh) có giật mạnh cấp 8.

Rất may không có thêm thiệt hại về phương tiện sau khi cây đổ. Ảnh: Đ.X

Dự báo khoảng chiều tối đến đêm nay (4/7), bão số 1 sẽ đi vào khu vực giữa tỉnh Quảng Ninh nước ta và tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sau đó, bão sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

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