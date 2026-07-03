Chiều 3/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức họp trực tuyến với các bộ, ngành và địa phương để triển khai công tác ứng phó bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Chủ trì cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp yêu cầu các địa phương không chỉ theo dõi sát diễn biến của bão mà còn phải chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất - những nguy cơ thường gây thiệt hại nghiêm trọng hơn cả sức gió của bão.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp chủ trì cuộc họp. Ảnh: Trung Hiếu.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, cho biết đến sáng 4/7, bão số 1 sẽ đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11. Dự kiến đến sáng 5/7, bão đổ bộ khu vực Quảng Ninh và phía nam Quảng Tây (Trung Quốc), sau đó suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Theo ông Khiêm, mối nguy lớn nhất không nằm ở sức gió mà là mưa lớn trên diện rộng sau bão. Từ ngày 28/6 đến nay, nhiều địa phương như Tuyên Quang, Lào Cai, Quảng Ninh, Cao Bằng đã ghi nhận lượng mưa phổ biến 150-300 mm, nhiều nơi vượt 450-500 mm. Đất đã bão hòa nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất nếu tiếp tục có mưa lớn.

Dự báo từ đêm 3 đến hết ngày 5/7, Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200 mm; riêng khu vực Đông Bắc Bộ từ 200-300 mm, cục bộ trên 500 mm. Từ ngày 4 đến 7/7, trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình cùng các sông ở Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Bắc Ninh có khả năng xuất hiện một đợt lũ.

Rà soát, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, dù bão số 1 được dự báo không quá mạnh và khả năng đi sâu vào đất liền không lớn, các địa phương tuyệt đối không được chủ quan. Đây là cơn bão đầu tiên của mùa mưa bão năm 2026, ảnh hưởng đến nước ta đúng dịp cuối tuần nên cần chủ động ứng phó từ sớm.

Sẵn sàng ứng phó là mưa lớn, lũ quét và sạt lở sau bão số 1.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp cho biết có ba vấn đề cần đặc biệt lưu ý trong ứng phó bão số 1.

Thứ nhất, dù bão không quá mạnh và chủ yếu hướng về Quảng Ninh - Quảng Tây (Trung Quốc), các địa phương tuyệt đối không chủ quan; quản lý chặt tàu thuyền, duy trì lệnh cấm biển, không để người ở lại lồng bè, chòi canh nuôi trồng thủy sản và sẵn sàng lực lượng cứu hộ.

Trên đất liền, các địa phương khẩn trương rà soát khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu để chủ động sơ tán dân, đặc biệt tại Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng. "Lấy an toàn tính mạng người dân là ưu tiên cao nhất, khi cần thiết phải kiên quyết cưỡng chế sơ tán", Thứ trưởng nhấn mạnh.

Thứ hai, bão ảnh hưởng đúng dịp cuối tuần, lượng khách tại các khu du lịch biển tăng cao nên cần kiểm soát chặt hoạt động du lịch, tàu du lịch và thực hiện nghiêm lệnh cấm biển.

Thứ ba, hoàn lưu bão có thể gây dông, lốc nguy hiểm trên vùng biển và ven biển từ Ninh Bình đến Quảng Ninh cùng một số tỉnh miền Trung. Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị theo dõi sát diễn biến bão, cập nhật cảnh báo, duy trì trực ban và sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng phó mọi tình huống.