Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng 4/7, bão số 1 Maysak đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 8-9, giật cấp 11.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 3/7 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm; riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ 200-300mm, cục bộ có nơi trên 500mm. Cảnh báo cường suất mưa lớn trên 100mm/3 giờ.

Miền Bắc mưa lớn nhiều ngày do ảnh hưởng bão số 1. Ảnh: Hoàng Minh

Phía Tây Bắc Bộ mưa nhẹ hơn, chỉ xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Riêng thời tiết Hà Nội ngày 4/7, nhiều mây, có lúc mưa, mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to; ngày nắng gián đoạn với nhiệt độ cao nhất giảm nhẹ, còn 29-31 độ.

Ngoài ra, đêm 3-4/7, khu vực từ Nghệ An đến Đắk Lắk có mưa rào và rải rác có giông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Khu vực Nam Bộ và Lâm Đồng cũng có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.

Sau đó, từ đêm 5/7, mưa lớn ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có xu hướng giảm dần.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn có khả năng gây ngập úng nhanh tại các khu vực thấp trũng.

Dự báo thời tiết ngày 4/7/2026 các vùng trên cả nước:

Hà Nội

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 29-31 độ.

Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to, riêng khu Đông Bắc từ chiều có mưa to đến rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, riêng vùng ven biển gió mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.

Thanh Hóa đến Huế

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to, riêng Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và giông. Phía Bắc gió tây bắc, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Duyên hải Nam Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ.

Cao nguyên Trung Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 21-24 độ, có nơi dưới 20 độ. Nhiệt độ cao nhất: 26-29 độ.

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ.

TPHCM

Nhiều mây, có mưa rào và giông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 25-27 độ. Nhiệt độ cao nhất: 30-32 độ.