Quảng Ninh:

Sáng 4/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa lớn kèm gió nhẹ. Ghi nhận của phóng viên tại khu vực bến neo đậu tránh trú bão Cái Xà Coong (phường Hà Tu), các tàu thuyền đã đỗ san sát nhau.

Hàng loạt tàu, thuyền đã về neo đậu tại khu vực Cái Xà Coong ở Quảng Ninh. Ảnh: Phạm Công

Ngư dân liên tục kiểm tra, chằng néo phương tiện để tránh hư hại khi bão đổ bộ. Một số người chuẩn bị thực phẩm, nước uống để phòng bị trong thời gian bão.

Tại bến neo đậu tránh trú bão Cái Xà Coong hiện có khoảng 80 tàu thuyền vào neo đậu tránh bão. Các công tác hỗ trợ phòng, chống bão đã được phổ biến tới các chủ tàu.

Ngư dân chằng néo tàu thuyền để tránh va đập. Ảnh: Phạm Công

Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, đến hết ngày 3/7 đã có 6.945 phương tiện tàu thuyền, với 13.890 thuyền viên, 1.919 ô lồng bè và 3.838 người lao động trên biển được thông tin về đường đi, hướng di chuyển của bão.

Hiện các phương tiện đánh bắt thủy sản trên biển đang nhanh chóng di chuyển về khu vực an toàn.

Ngư dân kiểm tra phương tiện. Ảnh: Phạm Công

Ngư dân chuẩn bị thực phẩm, đồ dùng trong thời gian trông coi tàu, thuyền. Ảnh: Phạm Công

Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trưa và chiều nay, bão số 1 sẽ đi vào vùng biển tỉnh Quảng Ninh, gây mưa lớn kéo dài và gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 tại đặc khu Cô Tô.

Mặc dù trời mưa nhưng thủy triều đang xuống khiến khu vực neo đậu Cái Xà Coong cạn nước. Ảnh: Phạm Công

Các tàu thuyền neo đậu thành hàng để tránh va đập. Ảnh: Phạm Công

Đã có 6.945 phương tiện tàu thuyền nhận được thông tin hướng di chuyển của bão. Ảnh: Phạm Công

Tại đặc khu Cô Tô, các lực lượng chức năng vẫn duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến của bão, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh. Toàn bộ 452 tàu thuyền và 33 nhà bè đã vào nơi tránh trú an toàn; các hộ dân có nhà tạm, nhà yếu đã hoàn thành việc chằng chống, gia cố từ trước. Công tác rà soát, bảo đảm an toàn cho hơn 2.000 khách du lịch còn lưu trú trên địa bàn tiếp tục được triển khai, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân và du khách hạn chế ra ngoài khi bão bắt đầu ảnh hưởng.

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