Sáng 4/7, trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa lớn kèm gió nhẹ. Ghi nhận của phóng viên tại khu vực bến neo đậu tránh trú bão Cái Xà Coong (phường Hà Tu), các tàu thuyền đã đỗ san sát nhau.
Ngư dân liên tục kiểm tra, chằng néo phương tiện để tránh hư hại khi bão đổ bộ. Một số người chuẩn bị thực phẩm, nước uống để phòng bị trong thời gian bão.
Tại bến neo đậu tránh trú bão Cái Xà Coong hiện có khoảng 80 tàu thuyền vào neo đậu tránh bão. Các công tác hỗ trợ phòng, chống bão đã được phổ biến tới các chủ tàu.
Theo thông tin từ tỉnh Quảng Ninh, đến hết ngày 3/7 đã có 6.945 phương tiện tàu thuyền, với 13.890 thuyền viên, 1.919 ô lồng bè và 3.838 người lao động trên biển được thông tin về đường đi, hướng di chuyển của bão.
Hiện các phương tiện đánh bắt thủy sản trên biển đang nhanh chóng di chuyển về khu vực an toàn.
Theo dự báo của cơ quan khí tượng, trưa và chiều nay, bão số 1 sẽ đi vào vùng biển tỉnh Quảng Ninh, gây mưa lớn kéo dài và gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 11 tại đặc khu Cô Tô.
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Tại đặc khu Cô Tô, các lực lượng chức năng vẫn duy trì trực 24/24 giờ, thường xuyên cập nhật diễn biến của bão, sẵn sàng xử lý các tình huống phát sinh.
Toàn bộ 452 tàu thuyền và 33 nhà bè đã vào nơi tránh trú an toàn; các hộ dân có nhà tạm, nhà yếu đã hoàn thành việc chằng chống, gia cố từ trước.
Công tác rà soát, bảo đảm an toàn cho hơn 2.000 khách du lịch còn lưu trú trên địa bàn tiếp tục được triển khai, đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân và du khách hạn chế ra ngoài khi bão bắt đầu ảnh hưởng.