Sáng 22/7, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia tiếp tục thông tin về diễn biến của cơn bão số 3 Wipha.

Theo đó, đến 11h trưa nay, vị trí tâm bão ở trên đất liền các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74km/giờ), giật cấp 10; di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ 10-15km/h.

Trong 24 giờ tới, bão vẫn giữ hướng di chuyển, 10-15km/h và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau tiếp tục thành vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào.

Tuy nhiên, hoàn lưu bão số 3 sẽ tiếp tục gây mưa cho khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, trong đó tập trung 2 khu vực Thanh Hóa, Nghệ An, với lượng mưa khoảng 150-300mm trong ngày và đêm nay, cục bộ có thể cao hơn.

Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, Thanh Hóa ngập sâu trong nước sáng 22/7. Ảnh: Lê Dương

Ông Khiêm nhấn mạnh, với lượng mưa lớn như vậy, nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất, đặc biệt ở vùng núi phía Tây tỉnh Nghệ An và Thanh Hóa tối và đêm nay.

“Phải rất đề phòng hiện tượng lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên không chỉ trong ngày và đêm nay mà còn 2-3 ngày tới”, ông Khiêm lưu ý thêm.

Theo ông Khiêm, đặc điểm của cơn bão số 3 này là cấu trúc mây tập trung vào phần phía Nam của hoàn lưu bão. Hôm qua (21/7), khi bão đi vào phía Bắc vịnh Bắc Bộ, toàn bộ vùng mây đã gây mưa cho khu vực Đông Bắc Bộ, đồng bằng Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội chiều và đêm qua.

Đến hiện tại, khi tâm bão đã dịch chuyển xuống phía Nam, đang ở khu vực Hưng Yên - Ninh Bình, thì toàn bộ vùng mây chính gây mưa lớn ở Thanh Hóa, Nghệ An, một phần Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, ông Khiêm cảnh báo, điều này không có nghĩa các tỉnh phía Bắc hay như thủ đô Hà Nội sẽ hết mưa.

“Mưa còn tiếp tục ở phía Bắc, nhưng diễn ra gián đoạn, không nhiều như các địa phương nằm ở phía Nam hoàn lưu bão, nhưng vẫn cần phải hết sức đề phòng”, ông Khiêm nói.

Mưa lớn tiếp diễn ở nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 22-23/7, ở khu vực phía Nam đồng bằng Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa to đến rất to và giông với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Các nơi khác ở khu vực Bắc Bộ và Hà Tĩnh có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và giông với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (>150mm/3h). Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn có thể gây lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng thấp.

Từ đêm 23-25/7, khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh khả năng tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to.

Cảnh báo các khu vực, trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đất liền vẫn còn khả năng gió giật cập 6-8

Trong chiều nay (22/7), khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đặc khu Bạch Long Vĩ, Cô Tô, Vân Đồn, Cát Hải, đảo Hòn Dấu và Hòn Ngư) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-4m; biển động mạnh.

Vùng ven biển Hưng Yên - Quảng Ninh có nước dâng do bão cao từ 0,5-1m. Mực nước ven biển tiếp tục dâng cao trong trưa và chiều nay do thuỷ triều và nước dâng do bão. Tại Ba Lạt (Hưng Yên) cao 2,4-2,6m, Hòn Dấu (Hải Phòng) cao 3,6-4,1m, tại Cửa Ông (Quảng Ninh) cao 4,4-4,8m và tại Trà Cổ (Quảng Ninh) cao 3,6-4,0m. Nguy cơ cao gây ngập, úng tại khu vực ven biển, cửa sông vào trưa, chiều nay.

Đồng thời, vùng ven biển từ Quảng Ninh đến Nghệ An có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10; khu vực sâu trong đất liền các tỉnh, thành Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Thanh Hoá có gió giật cấp 6-8. Gió cấp 8 có thể làm gãy cành cây, tốc mái nhà gây thiệt hại về nhà cửa.

Nguy cơ lũ quét, sạt lở ở Thanh Hóa, Nghệ An

Theo cơ quan khi tượng, trong 18 giờ qua (từ 16h ngày 21/7 đến 10h hôm nay), khu vực các tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to như: Xuân Khánh 229,2mm, Triệu Sơn 218,6mm, Thạch Quảng 203,6mm (Thanh Hoá); Châu Nga 161,2mm, Tây Hiếu 157,6mm (Nghệ An);...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Trong 3-6 giờ tới, khu vực các tỉnh trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích luỹ phổ biến từ 50-100mm, có nơi trên 200mm.

Trong 6 giờ tới (tính từ 10h ngày 22/7), nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên

sườn dốc tại nhiều xã/phường ở Thanh Hóa, Nghệ An.