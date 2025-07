Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đến 19h tối nay (24/7), vị trí tâm bão số 4 Cỏ May ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 119,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (89-102km/giờ), giật cấp 12; di chuyển theo hướng Đông Đông Nam với tốc độ khoảng 10km/h.

Hướng di chuyển của bão số 4 tối 24/7. Nguồn: NCHMF

Trong 12 giờ tới, bão đổi hướng, chủ yếu theo Đông Đông Bắc với khoảng 10km/h. Đến 7h sáng mai (25/7), bão vẫn trên vùng biển phía Đông của Bắc Biển Đông với sức gió giảm còn cấp 9, giật cấp 11; khả năng di chuyển ra khu vực Biển Đông trong những giờ sau đó.

12 giờ tiếp theo, bão lại đổi hướng, di chuyển Đông Bắc, tăng tốc khoảng 25km/h và suy yếu dần. Đến 19h tối mai (25/7), vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Bắc của đảo Lu-Dông (Philippines) với cấp 6-7, giật cấp 9; sau suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Như vậy, từ khi áp thấp nhiệt đới đi vào Biển Đông và hình thành bão số 4 với tên quốc tế là Comay (Cỏ May), do Việt Nam đặt, bão chỉ vào đến khu vực 116,5 độ Kinh Đông rồi lại ngược trở ra, không ảnh hưởng tới ven biển và đất liền nước ta.

Mặc dù vậy, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ nối với bão số 4 (Cỏ May), Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An xảy ra mưa lớn trong 2 ngày 24-25/7. Ngoài ra, hoàn lưu của bão số 3 ngay trước đó đã gây ra đợt lũ lịch sử do ở Nghệ An. Đến nay, nhiều người dân ở vùng núi một số xã vẫn đang bị cô lập, giao thông tê liệt...

Bên cạnh đó, bão Cỏ May gây gió mạnh và sóng lớn trên vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, với sức gió mạnh cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9-10, giật cấp 12; sóng biển cao 4-6m. Biển động rất mạnh.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của giông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Ngoài ra, ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương còn bão Francisco ở kinh tuyến 128 và Krosa ở kinh tuyến 140 độ Kinh Đông, cả 3 cơn bão cùng hoạt động "nhộn nhịp".

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, bão Krosa được dự báo đi lên phía Bắc, không đi vào Biển Đông nên Cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ không phát tin về cơn bão này.