Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày hôm nay (24/7), ở khu vực Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có giông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa tính từ 7-15h có nơi trên 50mm như: trạm Hải Triều (Hưng Yên) 137.8mm, trạm Hòa Mạc (Ninh Bình) 80.6mm, trạm Phú Xuyên (TP Hà Nội) 75.8 mm, trạm Thanh Thủy (Phú Thọ) 55.4mm, trạm Lòng Dinh (Quảng Ninh) 55.4mm,…

Dự báo, từ chiều tối nay đến đêm mai (25/7), ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 40-100mm, cục bộ có nơi trên 200mm; riêng các tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Miền Bắc đang đợt mưa liên tiếp trong 2 ngày. Ảnh minh họa: Hoàng Minh

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (> 100mm/3h).

Ngoài ra, chiều tối và đêm 24/7, khu vực Hà Tĩnh đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa, miền Đông Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm; cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa 15-35mm, có nơi trên 70mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, từ ngày 26/7, mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có khả năng giảm dần, chỉ còn mưa rào và giông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Những khu vực xảy ra mưa giông, cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ lũ quét trên sông, suối nhỏ; sạt lở đất ở sườn dốc và ngập úng tại vùng trũng, thấp.

Đáng lưu ý, các chuyên gia nhận định, ở Bắc Bộ từ ngày 27/7, nắng nóng cục bộ quay trở lại; từ khoảng 28/7 có khả năng xảy ra nắng nóng trên diện rộng.

Nắng nóng diện rộng sắp quay trở lại miền Bắc. Ảnh minh họa: N.Khánh

Thời tiết Hà Nội những ngày tới, cập nhật chiều 24/7/2025. Nguồn: CNHMF

Theo bảng trên, thời tiết Hà Nội những ngày tới tiếp tục có mưa với nền nhiệt cao nhất chỉ khoảng 31-32 độ, trời dịu mát. Từ Chủ nhật, nắng và nắng nóng dần quay trở lại khu vực này, mức nhiệt tăng 34-35 độ, trời khá oi bức.

Đối với khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa cũng có nắng nóng cục bộ; từ khoảng ngày 28/7 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng.

Riêng cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, do đang trong thời kỳ mùa mưa nên thời tiết duy trì hình thái ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và giông rải rác.

Cơ quan khí tượng lưu ý, người dân nên thường xuyên kiểm tra dự báo thời tiết để chủ động hơn trong sinh hoạt và đi lại.