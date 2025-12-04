Ngày 4/12, Panasonic Việt Nam tổ chức Hội thảo & Trải nghiệm Công nghệ Trình chiếu Panasonic tại Trung tâm Vũ trụ Việt Nam (VNSC), khu Công nghệ cao Hòa Lạc, Hà Nội với chủ đề "Illuminate the World".

Tại đây, ông Lê Xuân Huy, Phó Tổng Giám đốc Trung tâm vũ trụ Việt Nam, tiết lộ sau 2 tháng thử nghiệm, Bảo tàng vũ trụ Việt Nam đã đón khoảng 10.000 lượt khách.

Ông cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục đổi mới và cập nhật công nghệ, giới thiệu những câu chuyện mới để cải thiện trải nghiệm cho khách thăm quan.

Bảo tàng Vũ trụ Việt Nam được khởi công từ tháng 10/2022, với tổng diện tích hơn 3.000m2, bao gồm không gian trưng bày ngoài trời và trong nhà, chia thành 5 khu vực chính và khai trương ngày 21/8.

Chia sẻ về những thách thức trong quá trình hiện thực hóa ý tưởng về Bảo tàng vũ trụ Việt Nam, ông Lê Xuân Huy cho biết đội ngũ gặp phải khó khăn về không gian trình chiếu, thiết kế phù hợp với môi trường nóng, ẩm, nhiều bụi hay chất lượng trình chiếu không ổn định.

Bên cạnh đó, cần phải cân bằng giữa yếu tố nghệ thuật và tính khoa học trong các mô hình trưng bày tại bảo tàng.

Công nghệ trình chiếu của Panasonic được giới thiệu tại Bảo tàng vũ trụ Việt Nam tối 4/12. Ảnh: Du Lam

Dù vậy, công nghệ trình chiếu và 3D Mapping của Panasonic đã giúp trung tâm giải quyết những khó khăn này, góp phần tạo ra câu chuyện về vũ trụ một cách trọn vẹn để truyền cảm hứng cho công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ về công nghệ vũ trụ.

Cũng tại sự kiện, hãng điện tử Nhật Bản đã giới thiệu các dòng thiết bị trình chiếu chất lượng cao với bộ giải pháp toàn diện, nhấn mạnh vào 3 yếu tố: bền vững, khả năng hiển thị hình ảnh và độ linh hoạt.

Các sản phẩm trình chiếu của Panasonic ứng dụng công nghệ nguồn sáng laser tiên tiến, thiết kế chống bụi chuẩn IP5X, hệ thồng làm mát bằng chất lỏng và cơ chế không màng lọc, giúp thiết bị vận hành liên tục tới 20.000 giờ mà không cân bảo trì.

Công ty cũng tối ưu bộ xử lý hình ảnh và công nghệ tái tạo màu sắc, nâng cấp các dòng máy chiếu 4K thể hệ mới, đáp ứng nhu cầu trình chiếu chuyên nghiệp trong nhiều lĩnh vực.

Hiện nay, Panasonic sở hữu danh mục hơn 100 dòng sản phẩm máy chiếu, trải rộng từ 3.000 đến 50.000 lumen, đa dạng lựa chọn ống kính và cổng kết nối, phù hợp cho nhiều không gian, từ phòng họp, lớp học, trung tâm sự kiện đến bảo tàng và triển lãm nghệ thuật.

Một số dòng máy sở hữu thiêt kề nhỏ và nhẹ, giảm chi phí vận chuyển và lắp đặt linh hoạt.