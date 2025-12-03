Ngày 3/12, UBND Thành phố Hà Nội và Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức họp báo cung cấp thông tin về Ngày hội khởi nghiệp TECHFEST Việt Nam 2025. Với chủ đề “Khởi nghiệp sáng tạo toàn dân - Động lực tăng trưởng mới”, TECHFEST 2025 sẽ diễn ra tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội từ ngày 12 đến ngày 14/12.

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, khẳng định để đạt mục tiêu tăng trưởng hai chữ số, thành phố xác định không có con đường nào khác ngoài dựa vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Toàn cảnh họp báo TECHFEST Việt Nam 2025 chiều 3/12. Ảnh: Bộ KH&CN

Lý giải nguyên nhân không tổ chức ở các hội trường như các năm trước, lãnh đạo Hà Nội và Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết không gian mở cho phép mọi tầng lớp nhân dân có thể tiếp cận với những công nghệ, ý tưởng đổi mới sáng tạo mới nhất.

Theo ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ, tất cả hoạt động đều diễn ra ở phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, tận dụng mọi không gian để mọi người tiếp cận, từ quán cafe, nhà hàng đến hội trường Báo Nhân dân. Điều này vừa khơi gợi tinh thần toàn dân khởi nghiệp, vừa giúp người dân thấy ứng dụng công nghệ trong sản xuất kinh doanh.

Đồng thời, các vị khách quốc tế có cơ hội vừa cảm nhận văn hóa của Thủ đô Hà Nội, sức sáng tạo của người dân Việt Nam, vừa được trải nghiệm những giải pháp mà Việt Nam đang góp phần giải quyết các bài toán của khu vực và trong nước.

Thông tin thêm, Giám đốc Sở KH&CN Hà Nội Trần Anh Tuấn nói ý tưởng đưa công nghệ đến gần người dân hơn được học hỏi từ nhiều quốc gia, trong đó có Singapore với mô hình từ kinh tế vỉa hè đến kỳ lân tỷ đô. Khoảng 700 gian trưng bày sẽ được bố trí, là cơ hội để các nhóm đổi mới sáng tạo và doanh nghiệp trình diễn, giới thiệu thành quả của mình đến công chúng.

700 gian trưng bày sẽ chia thành các khu vực chuyên đề, tạo không gian chuyên sâu để người xem lựa chọn, cũng như để các quỹ đầu tư tiếp cận và xem xét đầu tư. Không chỉ có các tập đoàn lớn mà cả những startup được trưng bày và kêu gọi vốn ngay tại đây.

Cụ thể, có 4 khu vực bao gồm: khởi nghiệp và tăng trưởng; xây dựng hệ sinh thái; trải nghiệm công nghệ đột phá và chiến lược; tiền kỳ lân, kỳ lân, tập đoàn.

Ông Trần Anh Tuấn bày tỏ, ban tổ chức mong muốn TECHFEST sẽ là sự kiện giúp các doanh nghiệp và startup kết nối, hình thành mạng lưới và Hà Nội sẽ đóng vai trò bệ đỡ hỗ trợ cho các thương vụ này.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết, trước đây, khởi nghiệp thường được cho là dành cho những người có chuyên môn hoặc người mở cửa hàng để sinh tồn. Song, trong bối cảnh mới, đặc biệt sau khi Nghị quyết 57 ban hành, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo ra môi trường thuận lợi hơn để khởi nghiệp.

“Nói đến khởi nghiệp sáng tạo, không chỉ nói về startup mà nói đến toàn dân: tất cả mọi người, mọi tầng lớp đều có thể sử dụng, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để sản xuất, kinh doanh, làm giàu cho bản thân và đóng góp cho đất nước. Các ngành nghề đều có thể ứng dụng kết quả khoa học, công nghệ để khởi nghiệp. Trong đó, hạt nhân là các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp sáng tạo dựa trên công nghệ để hình thành dịch vụ mới”, Thứ trưởng Hoàng Minh nhấn mạnh.

TECHFEST 2025 cũng giới thiệu mô hình doanh nghiệp một người. Thứ trưởng Hoàng Minh dự đoán có khoảng 1 triệu doanh nghiệp một người trong thời gian tới nhờ các công cụ, nền tảng số, ứng dụng.

Ban tổ chức thống nhất chọn hình ảnh “Thánh Gióng” làm biểu tượng cho TECHFEST 2025 với tinh thần cả nước đoàn kết, chung tay, “lớn nhanh như thổi”.