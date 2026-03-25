Kết quả kinh doanh 2025 vượt kế hoạch

Theo báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Grant Thornton (Việt Nam), doanh thu thuần của Bảo Tín Mạnh Hải đạt 27.891 tỷ đồng, vượt kế hoạch 19,2%. Lợi nhuận sau thuế đạt 774 tỷ đồng, vượt gần 88%. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) đạt hơn 110%.

Tại thời điểm cuối năm 2025, toàn bộ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được vận hành qua 12 cửa hàng, gồm 9 cửa hàng tại Hà Nội, 1 tại Bắc Ninh và 1 tại Hải Dương. Cùng năm, công ty khai trương cửa hàng thứ 12 tại số 18 Ngô Quyền (Hà Nội).

Về tài chính, vốn điều lệ của công ty tăng từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng thông qua chào bán cổ phần riêng lẻ, hoàn tất phân phối 20 triệu cổ phần cho 5 nhà đầu tư. Việc thay đổi vốn điều lệ đã được Sở Tài chính TP. Hà Nội chấp thuận và ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8, cấp ngày 26/2/2026. Công ty cũng đã chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% trên mệnh giá.

Tại Đại hội đồng cổ đông ngày 25/3, Hội đồng Quản trị trình và được phê duyệt Chiến lược Kinh doanh giai đoạn 2026-2030. Theo đó, doanh nghiệp đặt mục tiêu trở thành “thương hiệu vàng quốc dân”, có quy mô lớn nhất Việt Nam và dẫn dắt thị trường vàng trang sức 24K.

Mục tiêu cụ thể là trở thành chuỗi bán lẻ vàng 24K lớn nhất cả nước, với khoảng 450 cửa hàng vào năm 2030.

Riêng năm 2026, Bảo Tín Mạnh Hải dự kiến mở hơn 68 cửa hàng mới, nâng tổng số lên 80 cửa hàng trên toàn quốc. Đây là tốc độ mở rộng đáng chú ý trong bối cảnh ngành vàng thường cần nhiều năm để xây dựng mạng lưới quy mô lớn.

Doanh nghiệp cho biết, mỗi vị trí mở mới đều được đánh giá dựa trên hệ thống phân tích chiến lược, nhằm đảm bảo thời gian hồi vốn nhanh và hiệu quả kinh doanh bền vững.

Tập trung chiến lược thương hiệu và sản phẩm

Hội đồng Quản trị xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: phát triển chiến lược thương hiệu, xác định phân khúc khách hàng mục tiêu; chuẩn hóa mô hình điểm bán và nhân rộng chuỗi cửa hàng; nâng cao năng lực quản trị tài chính; đồng thời tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư trong và ngoài nước.

Chiến lược sản phẩm hướng tới xây dựng hệ sinh thái đáp ứng toàn diện nhu cầu về vàng của các gia đình Việt. Trong đó, dòng sản phẩm Kim Gia Bảo - vàng tích trữ 24K - được phát triển dựa trên nền tảng uy tín 34 năm của thương hiệu Bảo Tín.

Sản phẩm được thiết kế với nhiều bản vị, từ nhỏ đến lớn, phù hợp nhu cầu tích lũy và quà tặng. Doanh nghiệp cho biết định hướng là giúp mọi người dân có cơ hội tiếp cận vàng chất lượng, không phụ thuộc vào quy mô tài chính.

Theo ước tính dựa trên dữ liệu Hội đồng Vàng Thế giới, thị trường vàng có dung lượng tối thiểu 427.000 tỷ đồng, trong đó gần 70% thị phần vẫn thuộc các cửa hàng truyền thống. Điều này mở ra dư địa lớn cho các doanh nghiệp có mô hình vận hành hiện đại và khả năng mở rộng.

Bảo Tín Mạnh Hải được thành lập năm 1992 bởi nghệ nhân Vũ Mạnh Hải và bà Nguyễn Thị Thanh Vân, gắn liền với lịch sử ngành vàng Việt Nam hơn ba thập kỷ.

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển đổi quan trọng khi doanh nghiệp chuyển từ mô hình “quản trị giám sát” sang “quản trị kiến tạo”, dưới sự dẫn dắt của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Vũ Hùng Sơn - đại diện thế hệ kế thừa.

Hội đồng Quản trị hiện gồm 5 thành viên, không tham gia điều hành trực tiếp, trong đó có 1 thành viên độc lập là ông Hoàng Quốc Anh (được bầu bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 29/8/2025). Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm Tổng Giám đốc, phù hợp với thông lệ quản trị quốc tế.

Trong năm 2025, Hội đồng Quản trị đã tổ chức 30 cuộc họp với tỷ lệ tham dự 100%, ban hành 30 nghị quyết và quyết định quan trọng. Các nội dung tập trung vào kiện toàn bộ máy tổ chức, bổ nhiệm các vị trí điều hành chủ chốt, thành lập chi nhánh tại TP.HCM, tái định vị thương hiệu và điều chỉnh cơ cấu tổ chức.

Với doanh thu gần 28.000 tỷ đồng trong năm 2025, Bảo Tín Mạnh Hải hiện nằm trong nhóm doanh nghiệp có quy mô lớn trong ngành vàng. Tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu hơn 110% là mức đáng chú ý, đặc biệt khi hoạt động kinh doanh chỉ dựa trên 12 cửa hàng tại thời điểm cuối năm, cho thấy hiệu quả cao trên mỗi điểm bán.

(Nguồn: Bảo Tín Mạnh Hải)