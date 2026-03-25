Tại TPHCM, ghi nhận của PV VietNamNet trong ngày 25/3 cho thấy, nhu cầu mua vàng tại một số cửa hàng lớn vẫn rất cao.

Cụ thể, tại tiệm vàng của Công ty TNHH Mi Hồng (phường Gia Định), lúc 10h sáng, sản phẩm vàng nhẫn trơn đã hết. Một nhân viên tại đây cho biết, lượng vàng nhẫn bán ra trong ngày phụ thuộc số lượng khách hàng tới giao dịch. Dù giá vàng biến động mạnh những ngày qua nhưng từ khoảng 5-6h sáng là đã có người dân xếp hàng để chờ mua vàng tại đây.

Hiện doanh nghiệp áp dụng chính sách mỗi người được mua tối đa 1 chỉ vàng nhẫn/ngày. Tuy nhiên, tùy nguồn cung, có thời điểm khách hàng có thể mua với số lượng lớn hơn.

Khách hàng giao dịch tại cửa hàng vàng Mi Hồng ngày 25/3. (Ảnh: T.C)

Còn tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn - SJC (phường Bàn Cờ, TPHCM), vào lúc 13h - thời điểm bắt đầu giờ làm việc buổi chiều, người dân đã sớm có mặt để chờ mua vàng nhẫn, bất chấp thời tiết nắng nóng.

Tuy nhiên, một nhân viên bảo vệ tại đây cho hay, vàng nhẫn đã hết. Mỗi ngày, vàng nhẫn SJC được bán cho khoảng 120 khách hàng và đa phần khách hàng mua hết sản phẩm này từ buổi sáng.

“Nếu muốn mua vàng nhẫn, khách hàng có thể quay lại xếp hàng lúc sáng sớm. Nếu mua vàng SJC miếng, khách cần đăng ký trực tuyến thành công mới có thể tới cửa hàng thực hiện giao dịch”, nhân viên bảo vệ này nói thêm.

Có mặt tại cửa hàng SJC, chị Hồng Liên (phường Bình Trưng) cho hay, chị đã tới xếp hàng mua vàng nhẫn tại đây từ 7h sáng. Tuy nhiên, do có đông người chờ đợi từ trước nên chị đã phải từ bỏ việc xếp hàng để đi làm.

Tới giờ trưa, chị Liên tranh thủ giờ nghỉ trưa để quay lại SJC mua vàng nhưng vẫn không thể mua được. Trong khi đó, theo chị, việc thực hiện mua vàng miếng bằng hình thức đăng ký trực tuyến khó thực hiện và thường xuyên bị lỗi.

Khách hàng tới mua vàng tại SJC trưa ngày 25/3. (Ảnh: T.C)

Đáng chú ý, theo ghi nhận của PV VietNamNet, thời gian qua, bên ngoài trụ sở SJC đã xuất hiện người cung cấp dịch vụ “đăng ký mua vàng miếng hộ”.

Cụ thể, khách hàng chỉ cần cung cấp đầy đủ các thông tin trên căn cước công dân cho người này. Sau đó, toàn bộ thủ tục đăng ký mua vàng miếng (1 lượng/lần) sẽ được người này thực hiện thay.

Sau khi đăng ký thành công, khách hàng sẽ nhận được thông báo từ SJC và trực tiếp tới thực hiện giao dịch tại cửa hàng. Sau khi mua được vàng, mức phí khách hàng cần trả cho người đăng ký hộ là 500.000 đồng/lần.

Trong ngày 24/3, SJC cũng đã phát đi thông báo về việc công ty này không thực hiện bất kỳ giao dịch nào qua không gian mạng cũng như không nhận đặt cọc giữ hàng hoặc thanh toán trước.

Theo SJC, tất cả các giao dịch chỉ được thực hiện trực tiếp tại địa điểm giao dịch chính thức đã được công ty công bố.

Phía SJC cảnh báo, khách hàng tuyệt đối không chuyển khoản hoặc thực hiện giao dịch với các fanpage hoặc website mạo danh SJC. Đồng thời, công ty này khuyến cáo người dân không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng cho các trang mạo danh hoặc không chính thống.

Lúc 13h22 ngày 25/3, giá vàng SJC được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng, giao dịch ở mức 170,5-173,5 triệu đồng/lượng (mua-bán). Giá vàng nhẫn loại 1-5 chỉ của SJC đầu giờ chiều nay cũng được điều chỉnh giảm 1,5 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán, giao dịch ở mức 170,3-173,3 triệu đồng/lượng (mua-bán).