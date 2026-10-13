Ngày 12/10, một số đại lý bán hàng của Bảo Tín Minh Châu (BTMC) đến đề nghị doanh nghiệp hoàn trả tài sản. Trước sự việc này, BTMC đã phát đi thông báo giải thích tình trạng xử lý số hàng hóa, nguyên liệu bị cơ quan chức năng thu giữ.

Trong thông báo phát đi, Bảo Tín Minh Châu (BTMC) cho biết ngày 25/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội (PC03) đã tiến hành thu giữ hàng hóa, nguyên liệu tại các cơ sở kinh doanh của doanh nghiệp để phục vụ công tác xác minh, điều tra. Trong số hàng hóa, nguyên liệu bị thu giữ có tài sản của BTMC và tài sản của các đại lý.

Đến nay, số hàng hóa, nguyên liệu nêu trên vẫn đang trong quá trình được cơ quan chức năng xác minh, xử lý. BTMC chưa nhận được thông báo hoặc văn bản chính thức của cơ quan có thẩm quyền về phương án và thời điểm hoàn trả số tài sản này.

Khách hàng giao dịch mua bán vàng tại cửa hàng Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: Nguyễn Huế

“Vì vậy, việc hoàn trả tài sản hiện vẫn cần chờ kết quả xử lý và hướng dẫn chính thức từ cơ quan chức năng”, BTMC cho hay.

Doanh nghiệp cũng khẳng định không né tránh trách nhiệm và luôn thiện chí phối hợp với đối tác cũng như cơ quan chức năng để xử lý vụ việc trên cơ sở hồ sơ, chứng từ và quy định pháp luật. Từ đó, thúc đẩy việc xem xét, giải quyết và hoàn trả tài sản trong thời gian sớm nhất có thể.

Cùng với đó, BTMC sẽ tiếp tục phối hợp, cung cấp thông tin và thực hiện các công việc cần thiết theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền. Ngay khi có thông tin chính thức liên quan đến phương án xử lý, hoàn trả tài sản, BTMC sẽ kịp thời thông tin đến các khách hàng, đối tác trong phạm vi được phép.

Trước đó, ngày 2/4/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố ông Vũ Minh Châu, nhà sáng lập thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, cùng 3 người khác để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.