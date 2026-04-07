Sau khi Công an TP Hà Nội công bố thông tin liên quan đến việc khởi tố vụ án tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu, ghi nhận sáng 7/4 cho thấy hoạt động kinh doanh tại các cửa hàng vàng của doanh nghiệp này trên phố Trần Nhân Tông vẫn diễn ra bình thường.

Ngay từ đầu giờ sáng, tại cửa hàng của Bảo Tín Minh Châu, hàng chục người dân vẫn xếp hàng trước cửa chờ đến lượt giao dịch. Không khí mua bán diễn ra khá trật tự, nhân viên cửa hàng liên tục hướng dẫn, hỗ trợ khách thực hiện các thủ tục nhanh chóng.

Hoạt động giao dịch mua bán vàng không xảy ra tình trạng gián đoạn hay quá tải cục bộ. Theo nhân viên tại cửa hàng, mỗi khách hàng hiện được mua tối đa 10 lượng vàng nhẫn tròn trơn.

Người mua xếp hàng chờ tới lượt. Ảnh: D.A

Tại cửa hàng chuyên thu mua vàng từ người dân, lượng khách đến giao dịch khá thưa thớt. Không nhiều người lựa chọn bán ra ở thời điểm này.

Bà Tâm (một khách hàng) cho biết bà đến mua vàng từ sớm. Sau vài tháng dành dụm được một khoản, bà lại mua vàng để tích trữ. Hiện giá vàng thấp hơn so với mấy tháng trước nên bà tranh thủ mua thêm.

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu sáng lập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Ngay trong chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo báo chí liên quan đến loạt lãnh đạo.

Công ty này cho biết thấu hiểu sâu sắc những băn khoăn, lo lắng của khách hàng và gửi lời xin lỗi.

Đại diện công ty cho biết vụ việc hiện đang được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật. Phía doanh nghiệp đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Khách hàng giao dịch vàng tại cửa hàng. Ảnh: D.A

Ghi nhận tại các thương hiệu kinh doanh vàng khác trên phố Trần Nhân Tông cho thấy hoạt động giao dịch vẫn diễn ra bình thường. Lượng khách đến mua bán nhìn chung thưa thớt hơn so với những thời điểm giá vàng tăng mạnh. Người dân có thể vào giao dịch ngay mà không phải chờ đợi lâu. Người mua có tâm lý thận trọng trong bối cảnh giá vàng đang khó lường.