Bảo Tín Minh Châu nói sẽ đảm bảo quyền lợi khách hàng

Chiều 6/4, Công an TP Hà Nội cho biết Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu hoạt động sản xuất, mua bán, kinh doanh vàng, trang sức do ông Vũ Minh Châu sáng lập.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Minh Châu, Vũ Minh Tú và 2 nhân viên kế toán của Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu.

Ngay trong chiều 6/4, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu đã phát đi thông cáo báo chí liên quan đến loạt lãnh đạo.

Công ty này cho biết thấu hiểu sâu sắc những băn khoăn, lo lắng của khách hàng và gửi lời xin lỗi.

Doanh nghiệp này cho hay vụ việc đang được các cơ quan chức năng xem xét, làm rõ theo đúng quy định của pháp luật. Công ty đã và đang phối hợp nghiêm túc, cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Theo Bảo Tín Minh Châu, hoạt động kinh doanh của Công ty vẫn diễn ra bình thường và thông suốt.

"Những năm gần đây, chúng tôi đã kiện toàn bộ máy quản trị theo hướng độc lập, minh bạch và chuyên nghiệp. Từ tháng 10/2024, bà Phạm Lan Anh là Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Công ty", Bảo Tín Minh Châu cho biết và khẳng định mọi nghĩa vụ tài chính, quyền lợi của khách hàng và đối tác vẫn luôn được đảm bảo thực hiện đầy đủ theo đúng quy định.

Ông Vũ Minh Châu, Tổng Giám đốc Bảo Tín Minh Châu. Ảnh: BTMC.

Công ty này vẫn khẳng định toàn bộ các sản phẩm vàng bạc đá quý Công ty cung cấp ra thị trường luôn đáp ứng nghiêm ngặt các tiêu chuẩn về tuổi vàng, khối lượng và chất lượng.

"Sau khi có kết luận chính thức của cơ quan chức năng, chúng tôi cam kết sẽ khắc phục triệt để những tồn tại trước đây, tiếp tục hoàn thiện hệ thống quản trị, tăng cường kiểm soát nội bộ và tuân thủ nghiêm ngặt hơn nữa những quy định của pháp luật với mục tiêu cao nhất là ổn định hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, tiếp tục đóng góp vào ngân sách nhà nước, góp phần phát triển kinh tế, an sinh xã hội và đảm bảo việc làm cho người lao động", công ty này cho biết.

Trưởng nam của gia tộc Bảo Tín

Bảo Tín là một gia tộc buôn vàng nức tiếng miền Bắc. Từ thương hiệu Bảo Tín do bà Lương Thị Điểm (sinh năm 1936 sáng lập), các thương hiệu “con” lần lượt ra đời như Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Bảo Tín Thanh Vân, Bảo Tín Hồng Quân, Bảo Tín Hoàng Long.

Trong đó, Bảo Tín Minh Châu là thương hiệu nổi bật hơn cả và thường được các “vàng thủ” lựa chọn mỗi khi tìm đến phố vàng Trần Nhân Tông ở Hà Nội.

Bảo Tín Minh Châu được thành lập năm 1989 bởi ông Vũ Minh Châu, sinh năm 1953, là con trai cả của bà Lương Thị Điểm.

Cửa hàng Bảo Tín Minh Châu đầu tiên ra đời tại địa chỉ 29 Trần Nhân Tông, Hà Nội từ năm 1989. Năm 1995, ông Châu chuyển đổi mô hình hộ kinh doanh thành Công ty TNHH Vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu. Mô hình và tên doanh nghiệp vẫn được giữ nguyên từ đó đến nay.

Theo dữ liệu hồi giữa năm 2024, Bảo Tín Minh Châu có vốn điều lệ 300 tỷ đồng, trong đó ông Châu nắm giữ đến 96,723%, số còn lại (3,277%) thuộc về người con trai cả Vũ Phương Nam.

Đến nay, Bảo Tín Minh Châu đã có 3 cơ sở kinh doanh tại Hà Nội và trên 200 đại lý, trên toàn quốc với hai dòng sản phẩm chính là Vàng rồng Thăng Long và Vàng trang sức.

Theo chia sẻ của ông Vũ Minh Châu từ những lần xuất hiện trên truyền thông, từ năm 11 tuổi, ông đã biết kiếm tiền để trang trải nhu cầu ăn học và quần áo của bản thân. Năm 15 tuổi, sau giờ học ông sửa xe đạp, đi câu tôm, cua, cá để chia sẻ gánh nặng kinh tế cho gia đình.

Trước khi khởi nghiệp với vàng, ông từng có 8 năm làm công nhân tại Công ty Vận tải Thương nghiệp.

Ông từng chia sẻ với báo chí, vì gia đình ông chỉ buôn bán vàng theo hình thức trao tay chứ không chế tác nên ông tự học từ thợ kim hoàn cách đánh nhẫn. Ông tự mua đồ nghề về tập đánh, từ đánh nhôm, đồng sau đánh bạc, quen rồi thì chuyển sang vàng. Chiếc nhẫn vàng đầu tiên của ông mất khoảng 1 tháng để hoàn thiện.