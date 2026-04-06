Ghi nhận chiều nay (6/4), không khí mua bán tại nhiều thương hiệu lớn trở nên trầm lắng. Lượng khách đến giao dịch tại các cửa hàng vàng bạc đá quý trên tuyến phố này giảm rõ rệt khi giá vàng quay đầu đi xuống.

Tại Bảo Tín Minh Châu, khách có thể dễ dàng vào giao dịch mà không cần xếp hàng chờ đợi. Người mua 10 chỉ vàng được nhận ngay tại quầy – điều hiếm khi xảy ra trong các đợt “sốt vàng” trước đây. Tuy vậy, lượng khách đến mua bán chỉ lác đác, không còn cảnh đông đúc như thường thấy.

Tại các cửa hàng chuyên thu mua vàng từ người dân, giao dịch cũng khá trầm lắng. Chỉ có ít người bán ra ở thời điểm này. Giá vàng giảm, trong khi chênh lệch mua - bán vẫn ở mức cao khiến nhà đầu tư thận trọng. Giá vàng bán ra tại Bảo Tín Minh Châu ở mức 171,1 triệu đồng/lượng, trong khi mua vào chỉ 168,1 triệu đồng/lượng.

Ghi nhận tại các điểm bán vàng chiều nay.

Trước đó, các cửa hàng kinh doanh vàng của Bảo Tín Minh Châu bất ngờ đóng cửa vào chiều 25/3 và hoạt động trở lại từ 12h ngày 26/3. Theo thông cáo từ doanh nghiệp, việc tạm dừng giao dịch trong chiều 25/3 nhằm phối hợp với cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ một số thông tin liên quan.

Tình trạng giao dịch trầm lắng cũng diễn ra tại Phú Quý, khi lượng khách đến mua không nhiều và có thể vào giao dịch ngay. Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, khách ra vào cửa hàng khá thưa thớt, giảm mạnh so với các thời điểm cao điểm khi giá vàng tăng.

Các cửa hàng vàng vắng khách.

Chị Hải, một người kinh doanh tại phố Trần Nhân Tông, cho biết lượng khách mua vàng phụ thuộc rõ rệt vào biến động giá. Khi giá tăng, khách đến đông; còn khi giá giảm, lượng người mua hầu như rất ít.

Những ngày gần đây, phố vàng rơi vào tình trạng vắng khách. Người mua e ngại “bắt đáy” chưa đúng thời điểm, trong khi người nắm giữ vàng cũng chưa muốn bán ra vì lo ngại thua lỗ do chênh lệch giá còn cao.