Từng bỏ hát để làm nhân viên văn phòng nhưng Bảo Trâm nhận ra đó chỉ là phép thử cần thiết nhất để cô nhận ra tiếng gọi của âm nhạc.

Bỏ hát rẽ ngang làm nhân viên văn phòng

Từ dấu mốc Top 3 Vietnam Idol mùa giải 2012 cho đến khoảnh khắc cất giọng giữa biển người tại concert quốc gia Tự hào là người Việt Nam 2026 – Nối vòng tay lớn, người ta nhận ra giọng ca của Bảo Trâm không phải là sự bùng nổ nhất thời của một hiện tượng truyền hình thực tế mà là bản lĩnh của một ca sĩ chọn nền tảng học thuật làm bệ đỡ cho sự nghiệp lâu dài.

Không chạy theo số lượng, Bảo Trâm chọn cách xuất hiện vừa vặn nhưng có chiều sâu.

Nhìn lại điểm xuất phát của Bảo Trâm năm 2012, giới chuyên môn từng nhìn thấy ở cô sinh viên Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế Quốc dân một viên ngọc thô đầy bản năng. Đến với cuộc thi hát lớn nhất bấy giờ chỉ với tâm thế dạo chơi để làm đẹp hồ sơ xin học bổng du học, Bảo Trâm chinh phục công chúng bằng một chất giọng giàu nội lực, sáng đẹp tự nhiên cùng vẻ ngoài phúc hậu. Khán giả khi đó trìu mến gọi bằng cái tên "Trâm Tròn Trĩnh".

Khi dừng chân ở vị trí Top 3 vào đêm 18/1/2013, cánh cửa của một giải thưởng khép lại nhưng lại mở ra một ngã rẽ định mệnh. Bản hit Chỉ còn những mùa nhớ qua sự kết nối của tác giả Minh Min và bàn tay của nhạc sĩ Khắc Hưng đã lập tức định vị Bảo Trâm trên bản đồ nhạc Việt như một giọng ca ballad giàu tự sự.

Thế nhưng, hào quang của một ca khúc thành công chưa bao giờ là tấm vé bảo hành cho cả một sự nghiệp. Như bao nghệ sĩ trẻ bước ra từ các cuộc thi, Bảo Trâm cũng từng đối diện với những khoảng lặng chênh vênh khi chưa thực sự thấu hiểu quy luật khắc nghiệt của thị trường.

Chia sẻ với phóng viên VietNamNet, Bảo Trâm kể rằng chuyến Nam tiến tìm kiếm cơ hội với dòng nhạc dance sôi động từng không mang lại quả ngọt như kỳ vọng, thậm chí có lúc khiến cô hoài nghi về lựa chọn của chính mình đến mức rẽ ngang sang công việc văn phòng đúng chuyên ngành đại học. 8 tháng rời xa ánh đèn sân khấu ấy hóa ra lại là phép thử cần thiết nhất để Bảo Trâm nhận ra tiếng gọi của âm nhạc trong huyết quản là không thể chối từ. Cô trở lại, điềm tĩnh và thấu suốt hơn về giá trị cốt lõi của bản thân.

Quay lại học thanh nhạc khi đã làm mẹ

Nếu dõi theo hành trình hoạt động của Bảo Trâm trong suốt hơn 1 thập kỷ qua, khán giả và giới chuyên môn dễ dàng nhận thấy sự dịch chuyển đầy tinh tế trong tư duy xử lý tác phẩm của cô. Không chạy theo số lượng để phủ sóng dày đặc, Bảo Trâm chọn cách xuất hiện vừa vặn nhưng có chiều sâu.

Khán giả từng say đắm một Bảo Trâm ngọt ngào, da diết trong Mùa yêu đầu hay bản nhạc Hoa lời Việt do chính cô chắp bút Lạc mất em bây giờ từng tạo nên cơn sốt lan tỏa trên các nền tảng mạng xã hội. Nhưng bước sang giai đoạn gần đây, người nghe lại bắt gặp một Bảo Trâm gai góc, trầm và biết tiết chế hơn nhiều.

Từ sắc thái ma mị, u uẩn trong Phút yếu lòng – ca khúc nhạc phim điện ảnh Cải mả cuối năm 2025, cho đến sự chiêm nghiệm đầy tỉnh táo về những góc khuất tình yêu hiện đại trong MV Nước mắt hình nhân ra mắt tháng 4/2026, Bảo Trâm cho thấy sự trưởng thành vượt bậc trong kỹ thuật kiểm soát cảm xúc. Cô không còn cần đến những quãng cao phô diễn để chứng minh nội lực mà dùng chính sự tĩnh tại, hơi thở và độ vang tự nhiên để chạm vào tầng sâu tâm lý người nghe.

Hơn cả là khả năng mở rộng không gian của giọng hát này khi bước ra khỏi vùng an toàn của những bản tình ca đôi lứa. Sự góp mặt của Bảo Trâm trong các chương trình nghệ thuật chính luận và cộng đồng lớn thời gian qua – từ những buổi hát phục vụ chiến sĩ luyện tập cho lễ diễu binh A80, chương trình Vinh quang Quốc hội Việt Nam, cho đến bản song ca xúc động Hát cho người còn sống cùng nhạc sĩ, cựu chiến binh Trương Quý Hải tại mảnh đất thiêng Vị Xuyên, Tuyên Quang dịp 27/7/2026 khẳng định một góc khác ở nữ ca sĩ.

Giữa không gian tưởng niệm trang nghiêm hay trước hàng vạn khán giả tại concert quốc gia ở Thái Nguyên, giọng hát của Bảo Trâm vừa giữ được sự mềm mại, nữ tính đặc trưng, vừa mang theo độ đằm thắm, trang trọng cần có của những tác phẩm mang tầm vóc cộng đồng và lịch sử.

Sau khi nổi tiếng, Bảo Trâm bắt đầu hành trình học thanh nhạc một cách bài bản.

Đằng sau sự thăng hạng cả về sắc vóc lẫn nội lực nghệ thuật ấy là một lựa chọn khiến không ít người nể phục: quyết định trở lại giảng đường khi đã có gia đình và vị trí nhất định trong nghề. Sau khi lập gia đình năm 2015 và thiên chức làm mẹ của hai cô công chúa nhỏ, thay vì thu mình lại, Bảo Trâm bắt đầu hành trình theo học thanh nhạc bài bản tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội vào năm 2018 và tiếp tục chinh phục bậc đào tạo chuyên sâu tại Khoa Thanh nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, nơi cô đang bước vào năm thứ ba trong niên khóa 2026-2027.

Hình ảnh một nữ ca sĩ đã có hơn 10 năm đứng trên sân khấu lớn nhưng vẫn cần mẫn ngồi trên ghế nhà trường bên cạnh những sinh viên kém mình cả chục tuổi, tất bật giữa lịch diễn, giờ lên lớp và việc đưa đón con nhỏ chính là lời giải đáp thuyết phục nhất cho sức bền của cô.

Việc học thanh nhạc chuyên nghiệp đã giúp Bảo Trâm chuyển hóa từ một giọng ca hát bằng bản năng sang một nghệ sĩ làm chủ hoàn toàn kỹ thuật, cấu trúc tác phẩm và màu sắc âm thanh. Cũng chính nền tảng học thuật nghiêm túc ấy đã mở ra cho cô cơ hội đứng chung sân khấu với những tên tuổi hàng đầu của dòng nhạc thính phòng, cổ điển như NSND Quang Thọ, ca sĩ Đào Tố Loan trong liveshow kỷ niệm 25 năm ca hát The Gentleman của ca sĩ Phúc Tiệp tại Nhà hát Hồ Gươm vào ngày 6/12.

Sau đó, cô tiếp tục tham gia 2 tiết mục nghệ thuật trong Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2026 vào ngày 12/12 tại Cung Văn hoá Hữu nghị Việt Xô do Bộ Dân tộc và Tôn giáo chủ trì tổ chức, phối hợp với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan thường trực là Báo VietNamNet. Đây không đơn thuần là những lời mời biểu diễn mà là sự ghi nhận của giới chuyên môn dành cho một người đồng nghiệp chịu khó rèn giũa và không ngừng nâng chuẩn mực nghề nghiệp của chính mình.

14 năm sau ngày bước ra từ Vietnam Idol, Bảo Trâm vẫn giữ nguyên sự hồi hộp mỗi khi đứng trước những sân khấu lớn, vẫn giữ nụ cười hiền lành thuở ban đầu nhưng ánh mắt đã mang theo sự điềm tĩnh của người thấu hiểu con đường mình đi. Trong nghệ thuật, đi nhanh có thể tạo ra tiếng vang nhưng chỉ có sự khiêm nhường học hỏi và tình yêu thuần khiết với thanh âm mới giúp người nghệ sĩ đi được đường dài. Bảo Trâm chọn ở lại với âm nhạc theo cách bền bỉ và kiêu hãnh nhất như thế.

Phúc Tiệp và Bảo Trâm trong MV “Ai mang mùa thu đi”:

Ảnh: NVCC