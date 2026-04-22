Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, việc một doanh nghiệp nội địa được vinh danh ở các giải thưởng uy tín không chỉ là sự ghi nhận riêng lẻ, mà còn phản ánh niềm tin của thị trường đối với một thương hiệu đã bền bỉ xây dựng giá trị trong suốt nhiều năm. Việc Bảo Việt Nhân thọ được Tạp chí Tài chính và Ngân hàng toàn cầu trao cùng lúc 2 giải thưởng vào tháng 3/2026 là minh chứng cho hành trình gần 30 năm xây dựng và phát triển rực rỡ của Doanh nghiệp.

Bảo Việt Nhân thọ vinh dự đón nhận 2 giải thưởng do Global Banking and Finance Review bình chọn

Hành trình 3 thập kỷ: Từ tiên phong đến vị thế dẫn đầu

Được thành lập từ năm 1996, Bảo Việt Nhân thọ không chỉ duy trì sự hiện diện mà còn từng bước khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường. Trong bối cảnh nền kinh tế liên tục biến động, đặc biệt là những năm gần đây khi thị trường bảo hiểm đối diện với nhiều thay đổi về chính sách, hành vi tiêu dùng và áp lực cạnh tranh, việc giữ vững vị thế dẫn đầu không còn là điều dễ dàng. Tuy nhiên, các số liệu công bố cho thấy doanh nghiệp này vẫn duy trì được đà tăng trưởng ổn định và bền vững.

Năm 2025, khi doanh thu khai thác mới toàn thị trường ghi nhận mức giảm 6,5%, Bảo Việt Nhân thọ lại đạt mức tăng trưởng 14%. Thị phần doanh thu phí bảo hiểm đạt 22,5%, thị phần khai thác mới đạt 20,3%, trong khi riêng kênh đại lý chiếm tới 36,7%. Những con số này không chỉ phản ánh năng lực kinh doanh, mà còn cho thấy khả năng thích ứng linh hoạt trước những biến động của thị trường.

Sức mạnh đến từ niềm tin của khách hàng

Một trong những tiêu chí quan trọng nhất giúp doanh nghiệp được vinh danh “Thương hiệu bảo hiểm nhân thọ của năm” chính là niềm tin, và niềm tin ấy không đến từ truyền thông hay khẩu hiệu, mà được xây dựng qua từng cam kết được thực hiện một cách nhất quán.

Trong năm 2025, Bảo Việt Nhân thọ đã chi trả hàng chục ngàn tỷ đồng quyền lợi bảo hiểm cho khách hàng. Đằng sau con số này là hàng chục nghìn gia đình được hỗ trợ tài chính kịp thời trong những thời điểm khó khăn nhất của cuộc sống. Việc đảm bảo chi trả đúng cam kết, đúng thời gian, không chỉ là trách nhiệm, mà còn là thước đo rõ ràng nhất cho uy tín của một doanh nghiệp bảo hiểm. Bên cạnh đó, tỷ lệ duy trì hợp đồng trên 85% - một con số đáng chú ý trong ngành - cho thấy mức độ gắn bó và hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm và dịch vụ.

Bảo Việt Nhân thọ luôn nỗ lực đổi mới để dịch vụ và sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn

Đầu tư cho con người - nền tảng của tăng trưởng bền vững

Không chỉ tập trung vào khách hàng, Bảo Việt Nhân thọ còn cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ vào đội ngũ tư vấn viên - lực lượng trực tiếp kết nối doanh nghiệp với thị trường. Năm 2025, doanh nghiệp dẫn đầu toàn ngành về tuyển dụng đại lý mới, với gần 200.000 đại lý được cấp chứng chỉ, chiếm hơn 19% thị phần. Sự tăng trưởng này không đơn thuần đến từ quy mô, mà còn phản ánh sức hút của thương hiệu đối với lực lượng lao động.

Chuyển đổi số - động lực mới cho tăng trưởng

Việc Bảo Việt Nhân thọ được vinh danh “Doanh nghiệp Bảo hiểm nhân thọ đổi mới xuất sắc” cho thấy những bước tiến đáng kể trong việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động của doanh nghiệp. Bảo Việt Nhân thọ đã triển khai số hóa toàn diện từ khâu phát hành hợp đồng, thẩm định, ghi âm tư vấn đến giải quyết quyền lợi bảo hiểm. Tỷ lệ giao dịch qua kênh số vượt 70%, trong khi hơn 90% quy trình được số hóa.

Theo đánh giá, mức độ chuyển đổi số đạt 4/5 theo thang đo của Bộ Thông tin và Truyền thông. Điều đáng chú ý là chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở việc tối ưu vận hành, mà còn hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng: nhanh hơn, minh bạch hơn và thuận tiện hơn.

Bảo Việt Nhân thọ đang triển khai nhiều chương trình hội nghị tri ân khách hàng trên toàn quốc nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập doanh nghiệp

Trách nhiệm xã hội - giá trị vượt ra ngoài kinh doanh

Bên cạnh các chỉ số kinh doanh, một tiêu chí quan trọng khác trong hệ thống tiêu chí xét giải là vai trò xã hội của doanh nghiệp. Trong nhiều năm qua, Bảo Việt Nhân thọ đã duy trì hàng loạt chương trình an sinh xã hội trên quy mô toàn quốc. Năm 2025, gần 10.000 suất học bổng được trao tặng, hàng nghìn chương trình tư vấn sức khỏe cộng đồng được triển khai, cùng với các hoạt động cứu trợ thiên tai kịp thời đã góp phần lan tỏa giá trị nhân văn của bảo hiểm nhân thọ. Những con số như 25 tấn gạo hay hàng chục tỷ đồng hỗ trợ không chỉ mang ý nghĩa vật chất, mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia của một doanh nghiệp gắn bó với cộng đồng.

(Nguồn: Bảo Việt Nhân thọ)