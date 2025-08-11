Báo VietNamNet cùng Phòng Công tác xã hội (Bệnh viện Việt Đức) vừa trao số tiền 72.609.835 đồng đến anh Bùi Văn Vươn (xóm Xê, xã Ngọc Lâu, tỉnh Phú Thọ), là nhân vật trong bài viết: “Nghẹn lòng cảnh con bị Down,cha bệnh tim không tiền chữa bệnh muốn xin xuất viện”.

Bạn đọc giúp đỡ anh Bùi Văn Vươn ở Phú Thọ bị bệnh tim số tiền 72.609.835 đồng

Vợ chồng anh Vươn có ba người con, trong đó con gái đầu lòng là Bùi Hoài Phương (SN 2005), sinh ra đã mắc hội chứng Down bẩm sinh. Vì thế, từ nhỏ đến nay, mọi sinh hoạt cá nhân của Phương đều phải phụ thuộc hoàn toàn vào bố mẹ.

Đầu năm 2025, sau một thời gian thường xuyên bị tức ngực, khó thở, anh Vươn đi khám và được bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh tim mạch. Anh được chuyển đến Bệnh viện Việt Đức để phẫu thuật vào cuối tháng 2/2025. Tuy nhiên, ca mổ đầu tiên không thành công, khiến bệnh tình ngày càng trầm trọng hơn.

Cuối tháng 5/2025, sau một tháng nhập viện, anh Vươn tiếp tục phẫu thuật lần hai để thay van hai lá cơ học. Tuy nhiên, dù đã trải qua hai ca phẫu thuật, tình trạng hiện tại của anh vẫn chưa mấy khả quan, tim vẫn bị hở nhiều cạnh van hai lá cơ học và suy tim.

Điều đáng nói là, sau hai đợt điều trị, tổng chi phí đã lên tới 164 triệu đồng. Để có số tiền này, gia đình anh Vươn đã phải vay mượn khắp nơi.

Cảm thương trước hoàn cảnh của anh Bùi Văn Vươn, nhiều bạn đọc Báo VietNamNet đã chung tay giúp đỡ anh số tiền 72.609.835 đồng để anh có thêm điều kiện chữa bệnh. Số tiền này đã được trao đến gia đình.

Anh Vươn cho biết, hiện tại anh đã được xuất viện về nhà để điều trị bằng thuốc và thăm khám định kỳ theo lịch của bác sĩ.