Sáng 8/9, trong không khí hân hoan của những ngày đầu năm học mới, giữa núi rừng xanh thẳm của Cao Bằng, niềm vui của thầy và trò điểm trường Bình Lăng - Trường tiểu học Độc Lập (xã Độc Lập) như được nhân lên bội phần. Tại đây, Báo VietNamNet phối hợp cùng Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm đã long trọng tổ chức lễ bàn giao công trình điểm trường Bình Lăng.

Các đại biểu dự buổi lễ bàn giao điểm trường Bình Lăng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Dự buổi lễ có bà Nông Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo; ông Nguyễn Văn Bá - Tổng Biên tập báo VietNamNet; ông Hoàng Văn Thạch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các Sở, Ngành tỉnh Cao Bằng.

Điểm trường Bình Lăng thuộc Trường tiểu học Độc Lập, là điểm trường có 5 lớp với 109 học sinh, nằm trên địa bàn xóm vùng 3, điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn. Trước đây, các lớp học hầu hết đã xuống cấp, không đảm bảo mỹ quan và an toàn cho giáo viên, học sinh trong quá trình dạy và học.

Điểm trường Bình Lăng thuộc trường Tiểu học Độc Lập, xã Độc Lập (Cao Bằng). Ảnh: Đức Hoàng

Thấu hiểu những khó khăn và trăn trở ấy, thực hiện chủ trương xã hội hóa chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, nhất là giáo dục vùng sâu vùng xa, báo VietNamNet cùng với Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm đã hỗ trợ 400 triệu đồng cho điểm trường Bình Lăng để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo các phòng học. Bằng sự nỗ lực không ngừng, đến ngày 19/8, dự án đã chính thức hoàn thành, mang đến một diện mạo mới khang trang cho điểm trường nhỏ nằm giữa cánh đồng xanh bát ngát với những dãy núi đá bao bọc.

Chia sẻ tại buổi lễ, đại diện báo VietNamNet cho biết, đây là hoạt động thường niên của báo cùng đơn vị tài trợ vào mỗi đầu năm học mới. Hoạt động mang theo mong muốn gửi gắm niềm động viên, khích lệ tinh thần học tập cho các thầy cô giáo và các em học sinh tại các khu vực vùng sâu, vùng xa trên khắp cả nước.

Trước đó, sau khi báo VietNamNet và đơn vị tài trợ nắm bắt được thực trạng nhà trường, Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm đã quyết định hỗ trợ 400 triệu đồng để xây dựng mới một lớp học, nâng cấp, cải tạo hai dãy lớp học tại điểm trường Bình Lăng.

Ông Nguyễn Văn Bá, Tổng Biên tập Báo VietNamNet tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường Bình Lăng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo đại diện báo VietNamNet, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực, báo còn thực hiện sứ mệnh kết nối cộng đồng, tổ chức nhiều hoạt động xã hội, thiện nguyện. Trong đó, chương trình hỗ trợ xây dựng, cải tạo các trường học tại vùng sâu, vùng xa là một trong những điểm nhấn xuyên suốt nhiều năm qua. Mỗi phần quà không chỉ là hỗ trợ vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của cộng đồng đến thế hệ trẻ – những chủ nhân tương lai của đất nước.

Có mặt tại quê hương Cao Bằng, trực tiếp chứng kiến sự đổi thay của điểm trường và niềm vui rạng ngời trên gương mặt các em nhỏ, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà không giấu được niềm xúc động. Bà bày tỏ sự phấn khởi khi nhận thấy điểm trường đã khang trang, sạch đẹp hơn sau khi có sự chung tay giúp đỡ của báo VietNamNet và đơn vị tài trợ.

Thứ trưởng Nông Thị Hà khẳng định, đây là sự động viên rất lớn và kịp thời cho thầy và trò điểm trường Bình Lăng nói riêng và trường tiểu học Độc Lập nói chung ngay từ những ngày đầu tiên bước vào năm học mới 2025-2026.

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà phát biểu trong buổi lễ bàn giao điểm trường Bình Lăng. Ảnh: Lê Anh Dũng

Nhắc lại kỷ niệm về ngôi trường, Thứ trưởng Nông Thị Hà cho biết, trường tiểu học Độc Lập chính là nơi đã đào tạo ra nhiều cán bộ hiện nay đang công tác tại xã Độc Lập. Chính vì vậy, bà tin tưởng rằng: “Việc báo VietNamNet và Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm nâng cấp, cải tạo các phòng học sẽ góp phần hồi sinh ngôi trường, tiếp tục sứ mệnh ươm mầm cho các mầm non tương lai của đất nước”.

Thứ trưởng Nông Thị Hà cũng khẳng định, báo VietNamNet là nguồn thông tin tin cậy, uy tín, thu hút lượng độc giả lớn. Ngoài nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, báo đã thường xuyên tham gia các hoạt động an sinh xã hội, qua đó thấu hiểu và cảm thông nhiều hơn với đồng bào dân tộc vùng cao. Việc khánh thành dự án này là một trong những hoạt động an sinh xã hội ý nghĩa, dù giá trị vật chất không quá lớn nhưng mang một ý nghĩa tinh thần to lớn đúng vào dịp khai trường.

Thứ trưởng mong muốn, trong chặng đường tiếp theo, với sứ mệnh của mình, báo VietNamNet sẽ dành sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ nhiều hơn nữa với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Thứ trưởng Nông Thị Hà mong muốn báo VietNamNet sẽ dành sự quan tâm, yêu thương, chia sẻ nhiều hơn nữa với vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: Lê Anh Dũng

Bà cũng nhắn nhủ tới các em học sinh, sau khi có nguồn động viên mới, hãy nỗ lực học tập thật tốt để trở thành con ngoan, trò giỏi, bồi đắp hành trang tri thức để mai sau quay trở về xây dựng quê hương.

Trong ngày khánh thành, bà Hàn Thị Thủy - Trưởng ban Truyền thông, Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm cho biết, công ty rất xúc động khi hôm nay được có mặt tại buổi lễ khánh thành ngôi trường mới. Đây không chỉ là một công trình bằng gạch ngói mà còn là minh chứng cho tinh thần chung tay vì cộng đồng, vì tương lai thế hệ trẻ ở vùng cao.

Đại diện Công ty CP Giao Hàng Tiết Kiệm tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Lê Anh Dũng

Theo bà Thủy, trên hành trình phát triển, công ty luôn xác định trách nhiệm xã hội là một phần quan trọng, và việc xây dựng điểm trường ngày hôm nay để kết nối tri thức cũng chính là sự tiếp nối ý nghĩa cho sứ mệnh ấy.

"Chúng tôi vinh dự được đồng hành cùng báo VietNamNet dành tặng thầy cô và các em học sinh một món quà ý nghĩa. Hy vọng ngôi trường không chỉ là nơi học tập an toàn, ấm áp mà còn là nguồn cảm hứng để nhiều thế hệ học sinh được nuôi dưỡng ước mơ, vững bước trên hành trình tri thức và tương lai”, bà Thủy khẳng định.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án. Ảnh: Lê Anh Dũng

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành dự án, trồng cây lưu niệm và trao tặng những phần quà thiết thực cho 109 em học sinh của nhà trường.

Thứ trưởng Nông Thị Hà tặng nhà trường 2 chiếc tivi để phục vụ công tác giảng dạy, học tập. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Đặc biệt, với tình cảm cá nhân, Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà đã trao tặng nhà trường 2 chiếc tivi để phục vụ công tác giảng dạy, học tập cho thầy và trò điểm trường Bình Lăng, mang lại niềm vui và sự cổ vũ lớn lao.

Một số hình ảnh tại buổi lễ bàn giao công trình cải tạo, nâng cấp điểm trường Bình Lăng:

Thứ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo Nông Thị Hà cùng các đại biểu thăm, động viên các em học sinh trong phòng học mới. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Phòng học khang trang, sạch đẹp góp phần động viên, khích lệ tinh thần học tập cho các thầy cô giáo và các em học sinh. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Văn Thạch tặng quà cho các em học sinh. Ảnh: Lê Anh Dũng.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm trong khuôn viên điểm trường Bình Lăng. Ảnh: Lê Anh Dũng.