Giải thưởng là sự ghi nhận cho nỗ lực không ngừng của thương hiệu trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm và đồng hành cùng sức khỏe phụ nữ Việt.

Lễ công bố “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025” do Sở Công Thương Hà Nội phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội tổ chức, diễn ra ngày 29/11/2025 tại Hà Nội, thu hút sự tham gia của nhiều doanh nghiệp trên toàn quốc.

Cuộc bình chọn dựa trên đánh giá minh bạch từ người tiêu dùng, nhà bán lẻ và các kênh khảo sát độc lập, với quy trình thẩm định nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, pháp lý và uy tín thương hiệu. Trong hạng mục chăm sóc sức khỏe nữ giới, Bảo Xuân tiếp tục là thương hiệu nổi bật, được người tiêu dùng bình chọn sau hơn 15 năm đồng hành cùng phụ nữ Việt.

Lễ Vinh danh doanh nghiệp có sản phẩm Top 1 hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích

Ra mắt từ năm 2010, Viên uống Bảo Xuân là một trong những thương hiệu tiên phong ứng dụng chiết xuất mầm đậu nành kết hợp thảo dược Việt trong sản phẩm hỗ trợ nội tiết tố nữ. Trải qua 15 năm lưu hành trên thị trường, Bảo Xuân luôn nỗ lực trong việc đưa ra các giải pháp hỗ trợ cân bằng và bổ sung nội tiết tố từ thảo dược cho phụ nữ ở các độ tuổi, với việc cho ra đời 2 dòng sản phẩm TPBVSK Bảo Xuân Gold cho phụ nữ 30+ và TPBVSK Bảo Xuân 50+ cho phụ nữ ngoài 50, tiền mãn kinh hoặc mãn kinh.

TPBVSK Bảo Xuân Gold vinh dự được vinh danh Top 1 Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025

Với đội ngũ nghiên cứu chuyên môn cao và chiến lược đầu tư vào khoa học, Bảo Xuân liên tục cải tiến sản phẩm, cập nhật tiêu chuẩn quốc tế và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Các sản phẩm Bảo Xuân được phát triển từ nguồn nguyên liệu thảo dược sạch được tuyển chọn nghiêm ngặt, áp dụng công nghệ chiết xuất hiện đại nhằm tối ưu hàm lượng và các hoạt chất tự nhiên.

Viên uống Bảo Xuân - Sự kết hợp giữa tinh hoa thảo dược thiên nhiên cùng công nghệ hiện đại

Quá trình sản xuất được thực hiện tại nhà máy đạt chuẩn GMP-WHO cùng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế. Sự kết hợp giữa khoa học công nghệ và dược liệu tự nhiên giúp Bảo Xuân trở thành sản phẩm quen thuộc, được hàng triệu phụ nữ Việt tin dùng mỗi ngày.

Bên cạnh chất lượng, Viên uống Bảo Xuân chú trọng các hoạt động tư vấn sức khỏe, giáo dục cộng đồng về nội tiết tố nữ và chăm sóc khách hàng toàn diện. Nhờ chiến lược phát triển bền vững, thương hiệu liên tục góp mặt trong các bảng xếp hạng sản phẩm được tin dùng và nhận nhiều ghi nhận uy tín trong ngành chăm sóc sức khỏe nữ giới.

Đại diện thương hiệu chia sẻ: “Giải thưởng ‘Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích 2025’ là minh chứng cho sự tin chọn của đông đảo phụ nữ Việt. Đây là niềm tự hào đồng thời cũng là cam kết để Bảo Xuân tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện dịch vụ tư vấn và mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho khách hàng.”

Trong thời gian tới, Bảo Xuân sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu & phát triển, tăng cường minh chứng khoa học, mở rộng hoạt động giáo dục sức khỏe cộng đồng và nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng - nhằm mang đến trải nghiệm tốt hơn cho phụ nữ Việt.

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh

Số XNQC của sản phẩm: 1518/2022/XNQC-ATTP

Nhà sản xuất: Công ty TNHH Nam Dược

Nhà phân phối: Công ty TNHH Dược phẩm Ích Nhân