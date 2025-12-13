Buồn vì loay hoay

- Bài mới "Bớt một lần ngốc" tiếp tục là một sản phẩm khá chỉn chu nhưng không đạt thành tích tốt, bạn thấy sao?

Trước hết, tôi vui khi nhận nhiều phản hồi tích cực từ bạn bè, các đồng nghiệp và khán giả.

Tính tôi cầu toàn, làm sản phẩm nào cũng tốt nhất, chỉn chu nhất trong khả năng. Còn việc bài hát viral không còn tùy vào sự may mắn và số phận của nó.

Rút kinh nghiệm từ những MV trước, tôi không đặt quá nhiều kỳ vọng để mình không phải buồn.

- Sản phẩm âm nhạc ví như đứa con tinh thần của ca sĩ. Nhìn bạn chăm chút sản phẩm như vậy, làm sao khỏi buồn?

Đúng vậy, tôi vẫn buồn. Mỗi đứa con tinh thần, tôi đều dồn vào tất cả những gì mình có, từ công sức, tiền bạc đến tâm huyết.

Khi những "đứa con" ấy không được đón nhận, tôi khó tránh cảm giác hoang mang. Năm nào tôi cũng làm lụng vất vả, sẵn sàng ăn mì gói để gom tiền làm sản phẩm, kết quả lại như vậy.

Bảo Yến Rosie trong MV mới. Ảnh: NVCC

Nhưng với lòng yêu nghề, tôi thường buồn khoảng 7-10 ngày rồi đứng dậy làm việc tiếp. Như khi nói chuyện với anh, tôi đang trong những ngày được phép buồn đây. (cười)

- Chiến lược ra sản phẩm của bạn là gì? Nhiều ca sĩ trẻ cứ thấy nhạc rẻ "nghe được được" là nhắm mắt phát hành đấy!

Tôi muốn ra bài hát được khán giả yêu thích rồi viral tự nhiên. Bài hát rẻ hay đắt không quan trọng vì tôi phải nghe thấy hay và thích mới mua.

Tôi tự hào không bao giờ làm sản phẩm "mì ăn liền" giá rẻ. Nếu tiết kiệm mà đầu ra không chỉn chu thà không làm. Nhạc của tôi có thể không hot nhưng ít nhất nghe được, MV coi được.

- Khung giá bạn ấn định cho mỗi sản phẩm khoảng bao nhiêu?

Tùy vào thu nhập của tôi trong năm đó. Tôi từng làm sản phẩm tốn 1-2 tỷ đồng, ít nhất cũng vài trăm triệu đồng.

MV tôi "chơi lớn" nhất là Mời buồn sang chơi, không chỉ gom hết tiền mà còn bán cả xe hơi, đến giờ vẫn đi xe công nghệ thôi.

Trích đoạn MV "Bớt một lần ngốc"

Có nhà ở TPHCM nhờ đi buôn đất

- Tình hình show của bạn thế nào? Cát-sê của bạn có thể đoán ở khung 100 triệu đồng?

Tháng nào "đắt" khoảng 10-15 show, tháng nào ít thì 4-5 show. Còn cát-sê của tôi không đến mức ấy đâu!

- Theo bảng giá hiện tại, ca sĩ có mức cát-sê dưới 100 triệu đồng thường được định vị là hạng C...

Tôi không biết mình hạng gì, thẳng thắn mà nói chắc là không có hạng. (cười)

Tôi không quá nổi tiếng, được biết đến qua các cuộc thi và tên tuổi còn có scandal. Nhờ có chút giọng hát và ngoại hình, tôi may mắn vẫn còn show diễn.

Tôi sống đơn giản lắm, không chơi bời gì tốn tiền, ăn chay trường khoảng 7 năm nay, mỗi ngày 3 bữa đơn giản là được. Tôi có hơi mê túi hiệu một chút, cái này nên bỏ.

Tôi hầu như chỉ nghèo nhất mỗi khi làm sản phẩm. Nếu không, cuộc sống nhìn chung cũng đủ đầy, thoải mái.

- Hay bạn theo hướng vocalist, chỉ đi diễn kiếm tiền?

Quản lý có khuyên nhưng tôi cãi lời vì thực sự rất thích cảm giác làm sản phẩm. Dù vậy, sau nhiều năm không thành công, tôi đang suy nghĩ lại định hướng sự nghiệp.

Phong cách của Bảo Yến Rosie trên sân khấu. Ảnh: FBNV

- Cùng công ty có B Ray, Quân A.P... rất nổi tiếng, sao bạn không nhờ quản lý ghép mình với họ trong các sản phẩm mới?

Các anh chị trong công ty tôi đều có nghệ sĩ tính rất cao. Trong nghệ thuật, không phải cứ muốn là kết hợp mà phải chú trọng các yếu tố như: độ phù hợp, hòa hợp, hiệu quả... nữa. Nếu giọng hát, cá tính không hợp thân mấy cũng không làm sản phẩm chung được. Chính tôi cũng vậy nên tôn trọng quan điểm của họ.

- Làm thế nào để bạn mua nhà ở TPHCM với thu nhập và tần suất làm sản phẩm đều đặn như vậy?

Trước khi thi Giọng hát Việt năm 2019, tôi kinh doanh bất động sản kiểu "lướt sóng". Nhà và xe tôi có được đều từ giai đoạn này.

Tôi thực sự không giỏi kinh doanh, tính toán, không biết tiết kiệm; ngoài nhà đất cũng chưa từng đầu tư gì.

Tôi mua được nhà cũng nhờ dì, chú ruột hết lời nhắc nhở, đốc thúc. Nếu không có họ giữ tiền giúp, sợ là tôi chẳng có tài sản nào.

Sau dịch Covid-19, tôi đã dừng hẳn công việc này, chỉ bán bớt những bất động sản đã mua trước đó dù không lời nhiều.

Thời đó, tôi quá may mắn khi gặp được những người bạn, người anh tốt đã dìu dắt, giúp đỡ mình.

Nhưng để quay lại nghề trong bối cảnh kinh tế khó khăn, lừa lọc đầy rẫy như bây giờ, chắc tôi không dám. Nếu dư dả, tôi có thể mua đất, mua nhà tích sản.

"Em ngày xưa khác rồi" - tiết mục từng giúp Bảo Yến Rosie tỏa sáng

- Bạn nói thế chứ chẳng ai đi buôn đất mà ngây thơ cả!

Tôi nói rất thật. Nhiều lúc nghĩ lại, tôi thấy sợ vì mình ngây thơ vậy mà không bị lừa!

Tôi thường giải thích những điều đó là nhờ phước đức. Những gì tôi tính kỹ thường không như ý nhưng sống vô tư lại có được rất tự nhiên, tự nhủ phải sống đúng, không được sống sai.

Không định đổi đời bằng cách kiếm chồng giàu

- Bạn có còn nhớ ước mơ thuở thiếu thời?

Tôi từng có những ước mơ lớn, ước được làm nghề như chị Mỹ Tâm, ước được tỏa sáng, trở thành tâm điểm như chị Hương Tràm.

Theo thời gian, tôi dần trở nên hướng nội, thích bình yên, không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý nữa.

Năm ngoái, tôi phải đi học thêm về giao tiếp, gặp gỡ nhiều hơn, bớt giữ hình tượng. Tính tôi thẳng và thật quá, cái này không tốt cho giao tiếp xã hội.

Chăm tập gym, ca sĩ 9X có hình thể đẹp. Ảnh: FBNV

- Bên cạnh tài chính, hình như đầu tư vào bản thân và kiếm chồng giàu cũng là cách đổi đời phổ biến đấy. Bạn nghĩ sao?

Tôi tập gym để có cơ thể đẹp, ăn uống khoa học để sức khỏe tốt, giữ tinh thần luôn lành mạnh, tích cực... đó là đầu tư cho bản thân. Tôi yêu bản năng, chủ yếu chọn người đúng gu và yêu mình nhiều.

Tôi muốn được bạn trai chăm sóc, quan tâm các tiểu tiết. Tôi không phải típ chiều chuộng bạn trai, chắc không hợp với người có địa vị cao.

Hai cuộc tình trước của tôi đều như vậy, đơn giản là hai đứa cùng yêu, cùng san sẻ chứ chẳng ai phải lo cho ai.

- Gia nhập showbiz 6 năm, bạn vỡ mộng chưa?

Tôi cảm giác chưa thực sự bước vào showbiz, cũng không giao tiếp đủ nhiều để biết giới này có phức tạp như người ta nói không. Tôi có gặp vài chuyện không vui nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn "màu hồng" lắm!

Bảo Yến Rosie đời thường. Ảnh: FBNV

- Cứ đà này, vài năm nữa thôi, người ta quên mất Bảo Yến Rosie là ai rồi!

Câu hỏi của anh khiến tôi trầm tư, nhất là đang trong giai đoạn đắm chìm vào nỗi buồn đây!

Vì đang tuột cảm xúc, tôi thực sự không nghĩ được nhiều. Đúng là tôi đang loay hoay giữa những ngã rẽ, vừa đi vừa tự hỏi bản thân chọn con đường này đúng hay sai?

Tôi càng làm việc càng nghèo. Có khi nào sắp tới, tôi phải bán nốt ngôi nhà - phần tài sản còn lại không? Tương lai của mình sẽ ra sao, lúc có con sẽ thế nào?

Nếu đổi định hướng sang vocalist, tôi sẽ phải tính toán, sắp xếp lại mọi thứ.

Tôi cũng nghĩ đến kinh doanh. Hồi xưa, tôi bán quần áo cho vui nhưng kiếm lời không ít. Nếu trở lại, tôi có thể bán đồ tập gym thậm chí mở phòng tập hoặc quán cơm chay.

Nhìn chung không có con đường nào là dễ dàng nhưng tôi tin sẽ tìm thấy hướng đi phù hợp với mình thôi.