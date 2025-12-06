Khánh Thi nổi bật với phong cách đường phố

Saigon Urban Street Fest by artLIVE mùa thứ 3 - lễ hội nghệ thuật đường phố thường niên sẽ diễn ra vào ngày 6 - 7/12 tại Bưu điện Trung tâm Sài Gòn.

Chủ đề của năm nay là Be Vietnam, đề cao tinh thần hòa nhịp giữa di sản và hơi thở hiện đại, khắc họa hình ảnh Việt Nam trẻ trung, năng động và sáng tạo với thông điệp: văn hoá truyền thống không chỉ được lưu giữ mà còn cần làm mới trong tinh thần đường phố của thế hệ hôm nay.

Kiện tướng dancesport Khánh Thi.

Điểm nhấn của lễ hội là cuộc thi nhảy artLIVE Breaking Championship 2025 - nơi các vũ công chuyên nghiệp thể hiện bản sắc, cá tính và phong cách riêng.

Ban giám khảo gồm: nghệ sĩ Alexander Tú, kiện tướng dancesport Khánh Thi, biên đạo MC Buck và nghệ sĩ người Đài Loan (Trung Quốc) Choco Liu.

Nghệ sĩ, trọng tài quốc tế Choco Liu nói nhận lời làm giám khảo vì đồng điệu với ban tổ chức ở mục tiêu hướng đến xây dựng, đóng góp giá trị cho cộng đồng.

Dàn giám khảo uy tín của "artLIVE Breaking Championship 2025".

"Bất cứ khi nào một sự kiện trao cho vũ công một sân chơi đúng nghĩa và trân trọng văn hóa, tôi luôn sẵn lòng góp mặt và ủng hộ", anh nói.

Choco Liu nhận xét cộng đồng nhảy đường phố ở Việt Nam đang phát triển nhanh, các vũ công "đầy khát khao, nhiệt huyết và rất tự tin thể hiện bản sắc riêng".

Kiện tướng dancesport Khánh Thi đồng quan điểm, nói muốn chia sẻ kinh nghiệm cũng như tiếp thêm năng lượng, đam mê cho thế hệ vũ công trẻ.

Bảo Yến Rosie 'bớt 1 lần ngốc'

Ca sĩ Bảo Yến Rosie vừa phát hành MV Bớt một lần ngốc. Bài hát được tác giả Mai Xuân Thứ viết theo hướng "đo ni đóng giày" cho cô.

Bài hát diễn tả chuỗi ngày cô gái đắm chìm trong tổn thương từ mối quan hệ độc hại, từ đó đánh mất chính mình. Khi nhận ra nỗi đau lớn nhất đến từ chính sự ngây thơ của bản thân, cô thức tỉnh, thừa nhận sai lầm và thôi níu kéo chàng trai.

Điểm nhấn của bài là phần thể hiện của rapper DT Tập Rap. Đoạn rap sắc bén và lý trí là lời cảnh tỉnh, nhắc cô gái bước khỏi vòng xoáy đau khổ.

Bảo Yến Rosie làm MV vì từng nghe, chứng kiến nhiều người trẻ mắc kẹt trong mối quan hệ thiếu lành mạnh mà không đủ can đảm rời đi do sợ cô đơn, khao khát được yêu thương, ôm hy vọng đối phương thay đổi...

Cô muốn sản phẩm như lời nhắc nhẹ nhàng họ dũng cảm buông bỏ, yêu thương bản thân đúng cách và tìm lại sự bình yên xứng đáng thuộc về mình.

Lần đầu nghe bản nháp, Bảo Yến Rosie đã bị thu hút bởi giai điệu và nội dung ca khúc. Dù vậy, từ bài gốc là ballad, cô đề xuất làm mới phần phối khí cho hấp dẫn hơn.

Sau giai đoạn đầu "chuyên trị" ballad, Bảo Yến Rosie đang dần chuyển hướng, bước ra khỏi vùng an toàn để làm mới mình.

Trích đoạn MV "Bớt một lần ngốc"