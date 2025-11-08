Trải qua hai thập kỷ hoạt động, Baoviet Fund đã trở thành một trong những định chế tài chính có lịch sử hoạt động lâu năm, góp phần quan trọng vào sự phát triển chuyên nghiệp của thị trường tài chính, chứng khoán Việt Nam. Hành trình 20 năm của Công ty được xây dựng trên nền tảng niềm tin, trí tuệ và khát vọng, thể hiện qua sự nỗ lực của đội ngũ nhân sự tận tâm với sứ mệnh “Vì lợi ích nhà đầu tư, vì sự phát triển của thị trường quản lý quỹ Việt Nam”. Những dấu ấn này được minh chứng qua hiệu quả hoạt động ổn định của các quỹ đầu tư do công ty quản lý, cùng cam kết không ngừng về đổi mới, sáng tạo và trách nhiệm xã hội.

Thành tựu của Bảo Việt Fund được thể hiện rõ nét qua các chỉ số tài chính tăng trưởng bền vững. Cụ thể, tổng tài sản quản lý của công ty đã tăng trưởng vượt bậc, từ mức 9.830 tỷ đồng lên gần 150.000 tỷ đồng tại thời điểm 30/09/2025. Đặc biệt, trong giai đoạn 2015-2025, công ty ghi nhận mức tăng trưởng bình quân hàng năm ấn tượng: Tăng trưởng Tổng tài sản quản lý (AUM) 18,24%/năm; Tăng trưởng Doanh thu 12,89%/năm; Tăng trưởng Lợi nhuận sau thuế: 19,03%/năm.

Những con số này không chỉ minh chứng cho hiệu quả hoạt động của các danh mục và quỹ đầu tư do công ty quản lý mà còn phản ánh niềm tin ngày càng lớn của khách hàng và đối tác.

Trong năm 2025, Baoviet Fund đã được các tạp chí uy tín là Global Banking & Finance Review và International Finance Magazine trao tặng hai giải thưởng: “Best Asset Management Company of the Year Vietnam 2025 (Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất năm 2025 tại Việt Nam) và “Best Fund Management Vietnam 2025” (Công ty Quản lý Quỹ tốt nhất Việt Nam năm 2025).

Bước sang chặng đường phát triển mới, Baoviet Fund sẽ tập trung vào việc ứng dụng công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm đầu tư và nâng cao các tiêu chuẩn quản trị rủi ro. Công ty sẽ tiếp tục hành trình kiến tạo giá trị, khẳng định vị thế là một đối tác đầu tư đáng tin cậy tại Việt Nam.

