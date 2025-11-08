Giá vàng thế giới hôm nay 8/11/2025

Lúc 20h ngày 7/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay ở mức 4.003 USD/ounce, trong khi hợp đồng tương lai tháng 12 đạt 4.006 USD/ounce.

Đến nay, Chính phủ liên bang Mỹ đóng cửa đã 34 ngày. Lệnh của Cục Hàng không Liên bang (FAA) yêu cầu giảm quy mô các chuyến bay trên toàn quốc do chính phủ đóng cửa kéo dài kỷ lục và vẫn chưa kết thúc.

Theo lệnh, 40 sân bay được FAA lựa chọn trải dài trên hơn 20 bang, bao gồm các trung tâm như Atlanta, Dallas, Denver, Los Angeles và Charlotte, North Carolina. Ở một số khu vực đô thị, bao gồm New York, Houston, Chicago và Washington, nhiều sân bay sẽ bị ảnh hưởng, trong khi tác động lan tỏa có thể đến cả các sân bay nhỏ hơn.

Trong khi đó, công ty tuyển dụng toàn cầu Challenger, Gray & Christmas cho biết số lượng lao động bị sa thải trong nền kinh tế Mỹ đã tăng vọt trong tháng 10, đánh dấu mức cao nhất của tháng này trong vòng 22 năm. Một mô hình ước tính của Fed Chicago cũng cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ có thể tăng nhẹ, lên mức cao nhất trong 4 năm.

Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Stephen Miran cho biết dự kiến ngân hàng trung ương sẽ hạ lãi suất vào tháng 12, mặc dù một số nhà hoạch định chính sách không bỏ phiếu có thể không ủng hộ.

Theo ông Miran, phân bố phiếu bầu và quan điểm tại Fed không hoàn toàn giống nhau, nhưng dựa trên thông tin hiện tại, việc hạ lãi suất trong tháng 12 vẫn được xem là khả năng cao. Tuy nhiên, mọi quyết định cuối cùng vẫn chưa được đảm bảo chắc chắn.

Giá vàng trong nước ít biến động. Ảnh: Chí Hiếu

Tại Trung Quốc, xuất khẩu bất ngờ giảm trong tháng 10 khi nhu cầu toàn cầu không đủ bù đắp cho sự suy giảm mạnh trong xuất khẩu sang Mỹ, gây tác động xấu đến một nền kinh tế vốn đang chậm lại do chi tiêu tiêu dùng và đầu tư trong nước yếu.

Xuất khẩu của Trung Quốc giảm lần đầu tiên sau 8 tháng, giảm 1,1% so với cùng kỳ năm trước, theo dữ liệu chính thức công bố. Xuất khẩu sang Mỹ giảm hơn 25%, trong khi xuất khẩu sang các thị trường khác tăng 3,1% nhưng không đủ bù đắp.

Theo báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới, quỹ ETF vàng tại Ấn Độ đang hướng tới dòng tiền đổ vào kỷ lục, với giá trị mua trong năm nay đã gần 3 tỷ USD, tương đương khoảng 26 tấn vàng. Các khoản đầu tư cho đến nay trong năm 2025 gần như đã ngang bằng với tổng giá trị mua từ 2020 đến 2024.

Chỉ số USD giảm nhẹ. Giá dầu thô tăng và giao dịch quanh mức 60 USD/thùng. Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Mỹ ở mức 4,1%.

Giá vàng trong nước hôm nay 8/11/2025

Kết phiên 7/11, giá vàng SJC không thay đổi và niêm yết ở mức 146,4-148,4 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá vàng nhẫn Doji được niêm yết ở mức 145-148 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu chốt phiên ở mức 145,8-148,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên mức kết phiên hôm qua.

Dự báo giá vàng

Trong ngắn hạn, giá vàng được dự báo sẽ duy trì xu hướng tăng nhẹ, được hỗ trợ bởi một số yếu tố cơ bản và kỹ thuật. Chỉ số USD đang có dấu hiệu yếu đi, tạo điều kiện thuận lợi cho vàng, vốn là tài sản trú ẩn an toàn, thu hút dòng tiền khi đồng USD mất sức mạnh.

Bên cạnh đó, giá dầu thô tăng cũng góp phần thúc đẩy giá vàng, bởi chi phí năng lượng cao hơn thường đi kèm với lo ngại lạm phát, khiến nhà đầu tư tìm đến vàng như công cụ bảo vệ giá trị.

Các quỹ ETF vàng tại nhiều quốc gia, đặc biệt là ở Ấn Độ, đang chứng kiến lượng mua kỷ lục, phản ánh tâm lý đầu tư thận trọng và niềm tin vào vàng như một kênh an toàn.

Trong ngắn hạn, vàng nhiều khả năng dao động quanh vùng 4.000 USD/ounce, với xu hướng tăng nhẹ trong các phiên tới.

J.P. Morgan nhận định giá vàng trung bình ở mức 3.675 USD/ounce vào cuối quý IV 2025 và có thể tăng lên khoảng 4.000 USD/ounce vào đầu năm 2026.