Sau một phiên tăng bùng nổ vào giữa tuần với thanh khoản khá cao, thị trường chứng khoán Việt Nam (TTCK) lại rơi vào trạng thái ảm đạm với thanh khoản giảm dần, sức cầu giảm và gây tâm lý chán nản trên diện rộng.

Chốt phiên sáng 7/11, VN-Index điều chỉnh giảm khoảng 1,29%, tương đương -21,17 điểm. Áp lực bán đột ngột tăng vọt trong phiên chiều và kéo chỉ số này xuống sâu, chính thức mất mốc 1.600 điểm.

Cụ thể, chốt phiên VN-Index mất 43,45 điểm (-2,65%) xuống 1.599,1 điểm. VN30 giảm 44,89 điểm xuống 1.824,71 điểm. HNX-Index giảm gần 2,3% xuống 206,11 điểm. Thanh khoản trên thị trường đạt gần 24,6 nghìn tỷ đồng trên HoSE - con số khá thấp. Vốn hóa toàn thị trường bốc hơi khoảng 5,5 tỷ USD.

Sức ép giảm điểm gia tăng khi loạt cổ phiếu trụ bị bán tháo. Trong 30 cổ phiếu blue-chips nhóm VN30, có 28 mã giảm giá, chỉ có 2 mã tăng nhẹ là Tập đoàn FPT (FPT) và Tổng Công ty Khí Việt Nam (GAS).

Cổ phiếu Sacombank (STB) do ông Dương Công Minh làm Chủ tịch cũng giảm gần hết biên độ, mất 3.550 đồng xuống 48.350 đồng/cp. Khối ngoại bán mạnh hơn 7,8 triệu cổ phiếu này, trong khi chỉ mua hơn 1,8 triệu cổ phiếu STB.

Thị trường chứng khoán tiếp tục điều chỉnh giảm. Ảnh: HH

Nhiều cổ phiếu ngân hàng khác cũng giảm khá mạnh: VPBank (VPB) giảm 1.000 đồng xuống 27.500 đồng/cp; BIDV (BID) giảm 1.000 đồng xuống 37.500 đồng/cp; Vietinbank (CTG) giảm 2.100 đồng xuống 49.000 đồng/cp; LPBank (LPB) giảm 2.200 đồng xuống 49.300 đồng/cp.

Chứng khoán SSI (SSI) giảm 1.350 đồng xuống 31.950 đồng/cp. Thế Giới Di Động (MWG) giảm 3.800 đồng còn 76.500 đồng/cp. Masan (MSN) giảm 2.000 đồng xuống 76.800 đồng/cp...

TTCK lao dốc trong bối cảnh dòng tiền sụt giảm sau một phiên tăng vào giữa tuần. Sự thận trọng lan rộng trên toàn thị trường và việc VN-Index rớt khỏi ngưỡng 1.600 điểm vào cuối tuần khiến nỗ lực hồi phục trước đó bị phá vỡ. VN-Index đang cho thấy xu hướng điều chỉnh quay trở lại.

Trước đó, nhiều chuyên gia kỳ vọng vào một đợt sóng tăng giá thứ hai trong năm, như thường thấy trong cả thập kỷ trước đó. Nhiều người nhận định sóng tăng giá sẽ diễn ra sớm hơn so với các dự báo, rằng cuối năm hoặc/ và đầu năm sau mới xảy ra. Cú tăng tốc bứt phá hôm 5/11 đã khiến nhiều chuyên gia tin như vậy.

Tuy nhiên, áp lực bán của khối ngoại gia tăng trở lại, cùng với sự thận trọng của các nhà đầu tư cá nhân trong bối cảnh dòng tiền có xu hướng dịch chuyển vào hệ thống ngân hàng. Nhiều tổ chức tín dụng tăng lãi suất huy động lên khá cao. Bên cạnh đó, tỷ giá USD/VND tăng mạnh trong khoảng hai tuần qua có thể khiến nhiều nhà đầu tư e ngại.

Cú giảm điểm hôm nay (7/11) đã ảnh hưởng lớn đến danh mục của nhiều nhà đầu tư. Rất nhiều cổ phiếu đã giảm mạnh sau phiên “bull-trap” hôm 5/11 vừa qua.

Như vậy, nhiều khả năng TTCK Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi xu hướng điều chỉnh sau khi tăng nóng nhất thế giới trong 8 tháng đầu năm. Thị trường bắt đầu đảo chiều từ cuối tháng 3 và có thể vẫn đang trong giai đoạn tích lũy.

Dù cổ phiếu liên tục giảm giá, sức hấp dẫn của TTCK vẫn lớn. Theo số liệu mới nhất từ Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), số lượng tài khoản của nhà đầu tư trong nước đã tăng thêm hơn 310.000 tài khoản trong tháng 10/2025, ghi nhận tháng tăng thứ 5 liên tiếp. Tính đến cuối tháng 10, nhà đầu tư cá nhân có tổng cộng gần 11,3 triệu tài khoản, tương đương khoảng 11% dân số.

Theo Chứng khoán CSI, trong phiên giao dịch 7/11, thanh khoản tăng cao so với 2 phiên trước đó, nhưng khối lượng khớp lệnh vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên (-19%) cho thấy áp lực bán tháo hoảng loạn là chưa xảy ra dù VN-Index giảm khá sâu (-2,65%).

Xét trên biểu đồ tuần, VN-Index có tuần giảm điểm thứ 4 liên tiếp cho thấy xu hướng điều chỉnh vẫn hoàn toàn áp đảo, đặc biệt là phiên giảm mạnh xuyên thủng mốc 1.600 điểm hôm nay. Áp lực bán đang có chiều hướng gia tăng và khả năng sẽ còn tiếp diễn trong các phiên của tuần tới, với kỳ vọng VN-Index sẽ kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ quanh mốc 1.560 điểm.

Về trung và dài hạn, nhiều công ty chứng khoán dự báo triển vọng tích cực, dựa trên nền tảng vĩ mô ổn định, lạm phát vẫn được kiểm soát, cùng với kỳ vọng giảm lãi suất toàn cầu. Dòng vốn ngoại có thể quay trở lại nhờ việc TTCK được nâng hạng.