Ngày 17/11/2025, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã tổ chức chuyến đi thiện nguyện “Hành trình lan tỏa yêu thương”, mang đến sự hỗ trợ thiết thực cho thầy và trò tại hai điểm trường vùng cao đặc biệt khó khăn là Lũng Hoài và Lũng Cà (xã Thần Sa, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên). Hoạt động này là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của Baoviet Fund, nơi giá trị doanh nghiệp luôn song hành cùng trách nhiệm với cộng đồng.

Hai điểm trường Lũng Hoài và Lũng Cà là nơi theo học của các em học sinh, chủ yếu là người dân tộc Mông, có hoàn cảnh sống rất thiếu thốn. Cụ thể, điểm trường Lũng Cà có 100% học sinh thuộc hộ nghèo và cận nghèo, với các phòng học được dựng tạm từ năm 2015 đã xuống cấp, không đủ che chắn và thiếu thốn trang thiết bị dạy học.

Thấu hiểu và chia sẻ với những khó khăn đó, đoàn thiện nguyện của Baoviet Fund đã trao tận tay các em học sinh nhiều phần quà ý nghĩa, bao gồm quần áo ấm, thực phẩm, sữa và đồ dùng học tập. Những món quà này nhằm mục đích cải thiện điều kiện sinh hoạt, học tập trước mắt, đồng thời động viên tinh thần để các em có thêm động lực tiếp tục đến trường, theo đuổi con chữ.

Bên cạnh những hỗ trợ đã trao, đoàn công tác ghi nhận các nhà trường vẫn còn nhiều trăn trở trong việc tạo dựng một môi trường học tập toàn diện. Các nhu cầu cấp bách nhất hiện nay bao gồm việc củng cố cơ sở vật chất để đảm bảo an toàn (tường rào, mái tôn), bổ sung trang thiết bị để nâng cao chất lượng dạy và học, và đảm bảo nguồn lương thực ổn định cho bữa ăn bán trú của học sinh

Chương trình thiện nguyện tại Thái Nguyên tiếp tục khẳng định cam kết của Baoviet Fund trong việc thực thi trách nhiệm xã hội, hướng tới các giá trị nhân văn và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cộng đồng, đặc biệt là trong lĩnh vực hỗ trợ giáo dục tại các vùng sâu, vùng xa.

Được thành lập vào năm 2005, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) là một trong những công ty quản lý quỹ có lịch sử lâu đời và uy tín tại Việt Nam. Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chiến lược đầu tư bài bản, Baoviet Fund chuyên cung cấp các dịch vụ quản lý danh mục đầu tư, quản lý quỹ đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư cho các khách hàng cá nhân và tổ chức. Sứ mệnh của công ty là mang lại lợi ích bền vững cho nhà đầu tư, đồng thời đóng góp vào sự phát triển minh bạch và hiệu quả của thị trường quản lý quỹ Việt Nam. Website: www.baovietfund.com.vn Email: baovietfund@baoviet.com.vn

Ngọc Minh