Hoạt động thể dục, thể thao của học sinh Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và THCS xã Bum Tở

Ngày 12/3/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 66/2025/NĐ-CP (Nghị định 66) thay thế Nghị định 116/2016/NĐ-CP (Nghị định 116) về chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào DTTS và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển, hải đảo... với nhiều thay đổi theo hướng nâng mức hỗ trợ cho học trò vùng cao.

Năm học 2025 - 2026, Trường Phổ thông Dân tộc bán trú (PTDTBT) Tiểu học và Trung học cơ sở xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu có 741 học sinh. Với đặc thù là trường vùng cao, 100% học sinh của trường là con em đồng bào dân tộc La Hủ (dân tộc rất ít người của tỉnh Lai Châu), tỷ lệ học sinh thuộc diện hộ nghèo chiếm trên 75%.

Thầy giáo Đinh Ngọc Linh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: Hiện nay, trường có 1 điểm trường chính và 7 điểm trường ở các thôn bản, điểm trường xa nhất cách trung tâm xã 22 km. Những năm qua, nhà trường đã thực hiện tốt việc triển khai các chế độ, chính sách của Nhà nước dành cho học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

“Hiện tại, học sinh nhà trường đang được hưởng hai chế độ là Nghị định 66 về hỗ trợ học sinh bán trú và Nghị định 81 về hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh. Các chế độ đều được nhà trường thực hiện chi trả và nuôi ăn đầy đủ cho học sinh.

Riêng đối với Nghị định 66 về hỗ trợ chính sách cho học sinh bán trú đã đầy đủ hơn so với Nghị định 116 trước đây. Cụ thể, ngoài hỗ trợ gạo, tiền ăn, học sinh được hỗ trợ thêm về tiền điện, tiền nước, tiền đồ dùng thể thao, tiền thuốc… Do đó, con em đồng bào các dân tộc có điều kiện tốt hơn khi học tập tại trường”, thầy Linh chia sẻ.

Bữa ăn bán trú của học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý

Còn tại Trường PTDTBT Tiểu học Y Tý, tỉnh Lào Cai, việc thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho học sinh luôn được Ban Giám hiệu nhà trường xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm bảo đảm công bằng trong giáo dục và tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vùng đặc biệt khó khăn đến trường.

Công tác rà soát, lập danh sách học sinh thụ hưởng được thực hiện nghiêm túc, có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, chính quyền địa phương, ban đại diện cha mẹ học sinh, bảo đảm không bỏ sót, không trùng lặp. Việc hỗ trợ tiền ăn, tiền ở, cấp gạo, cấp sách giáo khoa và đồ dùng học tập… được thực hiện công khai, minh bạch.

Thầy giáo Trần Anh Khoa, Hiệu trưởng nhà trường thông tin: Đối với các điểm trường lẻ, do đặc thù ở trung tâm, điều kiện cơ sở vật chất còn thiếu thốn, nhà trường đã chủ động phân công giáo viên phụ trách theo dõi việc triển khai chính sách, bảo đảm học sinh điểm trường cũng được hưởng đầy đủ quyền lợi như học sinh trường chính.

Công tác vận chuyển, cấp phát gạo và đồ dùng học tập đến các điểm trường cũng được trường phối hợp cùng chính quyền xã, phụ huynh học sinh để thực hiện kịp thời, không để học sinh thiếu thốn. Cùng với đó, nhà trường thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tại các điểm trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện.

“Là những thầy, cô giáo đang công tác tại trường học vùng cao, chúng tôi rất vui mừng, phấn khởi khi Nghị định 66 được ban hành thay thế Nghị định 116 trước đây với nhiều thay đổi theo hướng nâng mức hỗ trợ cho học sinh.

Cụ thể, với tiền thuốc cho các em học sinh thì Nghị định 66 quy định 180 nghìn đồng/học sinh/năm học, tức là tăng thêm 130 nghìn đồng so với Nghị định 116. Tương tự, đối với tiền hỗ trợ dụng cụ thể dục thể thao tăng từ 100 nghìn đồng (Nghị định 116) lên 180 nghìn đồng/học sinh/năm học… Qua đó, học sinh là con em đồng bào DTTS, hộ nghèo yên tâm đến trường, hạn chế tình trạng bỏ học giữa chừng, đồng thời tạo động lực cho giáo viên và học sinh cùng phấn đấu, góp phần vào sự nghiệp phát triển giáo dục vùng cao”, thầy Khoa cho biết.

Các tỉnh vùng Tây Bắc từ lâu vẫn được xem là “lõi nghèo” của cả nước. Đời sống của đồng bào dân tộc còn nhiều thiếu thốn, nên việc các gia đình quan tâm, chăm lo cho điều kiện sinh hoạt và học tập của con em vẫn bị hạn chế.

Trong bối cảnh đó, việc ban hành và triển khai các chế độ, chính sách hỗ trợ cho giáo dục vùng cao - đặc biệt là Nghị định 66 - tiếp tục khẳng định sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với sự nghiệp trồng người ở vùng khó khăn. Đây không chỉ là nguồn lực vật chất giúp học sinh yên tâm đến trường, mà còn là động lực tinh thần to lớn, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS và miền núi.