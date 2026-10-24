Trận thua PSG, với 87 lần mất bóng, nhận 14 cú sút trúng đích, khiến Barca đối mặt nhiều nghi ngờ khi bước vào Siêu kinh điển gặp Real Madrid.

Hơn cả một thất bại

Đội bóng không hoài nghi, ít nhất họ nói vậy, nhưng những nghi ngờ đang nảy sinh trong dư luận xung quanh. Barcelona bao gồm cả hai phía ấy. Từ phòng thay đồ, thông điệp được truyền đi là sự bình tĩnh.

Raphinha, Hansi Flick và những người lên tiếng tại sân Công viên các Hoàng tử hồi giữa tuần, sau trận thua PSG 2-4, đều thể hiện điều đó. Nhưng trên mạng xã hội, một số phản ứng, như của Joao Cancelo, cho thấy họ đã bị tác động.

Raphinha kêu gọi đội bóng sớm vượt qua thất bại. Ảnh: FCB

“Trên khán đài, ai cũng là chuyên gia. Tôi muốn xem họ bước xuống sân và chịu đựng áp lực thế nào”, Cancelo viết sau những lời chỉ trích. Anh nói thêm: “Chính tôi mới là người không được phép nghi ngờ bản thân”. Rõ ràng, đây là thời điểm rất tệ để sự hoài nghi xuất hiện.

Phòng thay đồ đoàn kết, tiếp tục đặt niềm tin vào những nguyên tắc của Flick, và họ có lý do để làm vậy sau tất cả những gì đã giành được. Nhưng thực tế là trước trận đấu tại Paris, Barca tiến bước đầy thuyết phục, toàn thắng trong 11 trận liên tiếp kể từ đầu mùa. Giờ đây, họ đã biết cảm giác thất bại, lại là một thất bại nặng nề.

Đội bóng xứ Catalunya có những thời điểm chơi tốt tại Parc des Princes và kiểm soát bóng nhiều hơn, với tỷ lệ 53% so với 47% của PSG.

Tuy nhiên, những con số về sức tấn công của đối thủ quá rõ ràng: “Blaugrana” phải hứng chịu 14 cú sút trúng đích, 2 lần bóng tìm đến cột dọc, nhận 4 bàn thua, và cầu thủ hay nhất của họ lại là thủ môn.

Joao Cancelo để yếu tố bên ngoài tác động. Ảnh: FCB

Joan Garcia thực hiện 10 pha cứu thua, một nửa trong số đó có giá trị không khác nào những bàn thắng.

Dù thiếu Eric Garcia, Jules Kounde và Christensen, không thể quy tất cả những gì xảy ra cho hàng phòng ngự. Các cầu thủ Barça mất bóng tới 87 lần, con số quá cao với một đội bóng có lẽ sở hữu độ chính xác trong chuyền bóng cao nhất thế giới.

Đẳng cấp của đối thủ, nhà vô địch Champions League hai mùa liên tiếp gần nhất, tất nhiên là yếu tố cần tính đến. Nhưng trận đấu đã khiến người hâm mộ Barca hoài nghi về những mục tiêu có thể đạt được cũng như năng lực của đội bóng, đặc biệt tại đấu trường châu Âu.

Flick từng nói chuyến làm khách ở Paris là dịp thích hợp để biết Barca thực sự đang ở đâu. Họ vẫn ở nguyên chỗ cũ. Nghĩa là còn cách xa trình độ cho phép đội bóng nghĩ đến chức vô địch Champions League ở thời điểm hiện tại, dù đó là mục tiêu lớn nhất mùa giải mà Lamine Yamal lúc nào cũng nhắc đến.

Khung thành Barca luôn chao đảo khi PSG tấn công. Ảnh: PSG

Vấn đề của Hansi Flick

Sau hai chức vô địch La Liga liên tiếp cùng Flick, rõ ràng người hâm mộ đang hướng đến danh hiệu mà Barca đã không giành được suốt 11 năm, kể từ lần đăng quang dưới sự dẫn dắt của chính Luis Enrique.

Sau trận đấu tại Paris, Barca đã trải qua 18 trận Champions League liên tiếp không giữ sạch lưới. Trong 29 trận ở giải đấu này dưới thời Flick, họ để đối phương ghi bàn tới 25 trận.

Ghi nhiều bàn hơn đối thủ là phương châm ở Camp Nou từ thời Johan Cruyff. Nhưng thực tế, khi chạm tay vào “Chén Thánh” tại Wembley, giành Cúp C1 đầu tiên trong lịch sử, Barca thắng với tỷ số 1-0.

Sự chắc chắn trong phòng ngự dường như là điều không thể thiếu nếu muốn tái hiện thành công ấy.

Ở lần tiến gần nhất đến một trận chung kết nữa, trong cuộc đối đầu Inter mà Lamine Yamal thể hiện đẳng cấp và bản lĩnh tuyệt vời, Barca để thủng lưới 7 bàn. Như thế thì không thể thành công.

Barca cần tránh để những hoài nghi đeo bám đến Siêu kinh điển. Ảnh: FCB

Real Madrid là một đội bóng của Champions League, bất kể phong độ ra sao. Đó là lý do họ thống trị giải đấu.

Dù đã cải thiện cả tinh thần lẫn lối chơi trước Roma và Leipzig, Real Madrid vẫn đến Camp Nou với trình độ thi đấu còn cách xa Barca (3h ngày 26/10), cùng áp lực rằng một thất bại sẽ khiến cuộc đua La Liga trở nên vô cùng khó khăn khi bị đối thủ bỏ xa 9 điểm.

Tuy nhiên, giờ đây Madrid còn có thể khai thác sự hoài nghi của đối thủ, điều chưa hề tồn tại trước chuyến đi Paris. Jose Mourinho hẳn không bao giờ nghĩ mình sẽ nhận được một sự trợ giúp từ Luis Enrique.

Flick chỉ còn vừa đủ những quân bài để bố trí hàng thủ: cầu thủ trẻ Xavi Espart, Cubarsi, Gerard Martin và Cancelo. Nhưng lúc này, công việc của ông cần tập trung nhiều hơn vào tâm lý, ngăn những nghi ngờ từ bên ngoài bén rễ trong phòng thay đồ.