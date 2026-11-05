Mâu thuẫn trong cuộc nhậu, Danh Thới gọi Lý Của đến đánh nhau. Trong lúc ẩu đả, Của dùng dao tấn công khiến một người tử vong, một người bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngày 5/11, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM cho biết đã truy xét, bắt khẩn cấp Danh Thới (SN 1995) và Lý Của (SN 1996, cùng ngụ xã Ngọc Chúc, tỉnh An Giang) để điều tra về hành vi giết người.

Hai người bị bắt liên quan vụ án mạng xảy ra tối 1/11 tại khu vực trước nhà số 34A đường Đào Tông Nguyên, ấp 11, xã Nhà Bè.

Hai đối tượng bị bắt giữ, gồm: Danh Thới (trái) và Lý Của (phải). Ảnh: CA

Theo thông tin ban đầu, tối hôm đó, Thới cùng một số người tổ chức ăn nhậu tại địa điểm trên. Trong cuộc nhậu, Thới xảy ra mâu thuẫn với những người khác nên gọi Của đến giải quyết.

Khi Của xuất hiện, hai bên xảy ra xô xát. Trong lúc ẩu đả, Của dùng dao tấn công khiến một người tử vong, một người bị thương rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận tin báo, Công an xã Nhà Bè phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra.

Ngay trong tối 1/11, công an tạm giữ Thới và triệu tập những người liên quan để lấy lời khai. Quá trình truy xét, lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Của khi người này đang lẩn trốn tại xã Tân Lợi, TP Đồng Nai.

Tại cơ quan công an, Thới và Của thừa nhận hành vi liên quan vụ việc.