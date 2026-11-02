Công an đã bắt giữ nghi phạm thực hiện vụ trộm tiền của du khách Thụy Sĩ. Đồng thời, công an cũng làm rõ thông tin nam thanh niên bị người dân nhận nhầm và các bài đăng sai sự thật lan truyền trên mạng xã hội.

Ngày 2/11, Công an TPHCM cho biết, đã phối hợp làm rõ toàn bộ vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại khu vực công viên bến Bạch Đằng, đồng thời xử lý các thông tin chưa được kiểm chứng lan truyền trên không gian mạng liên quan đến vụ việc này.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 0h30 rạng sáng 30/10, chị V.Đ.A.Q. (19 tuổi) và anh M.N. (29 tuổi, quốc tịch Thụy Sĩ) đang ngồi tại khu vực bờ sông thuộc công viên bến Bạch Đằng (đường Tôn Đức Thắng, phường Sài Gòn). Lúc này, một người đàn ông đã lén lút tiếp cận và lấy trộm tiền trong túi xách của anh M.N.

Lê Văn Tiên, đối tượng thực hiện vụ trộm tài sản du khách nước ngoài. Ảnh: CA

Phát hiện sự việc, nạn nhân cùng bạn đã hô hoán và đuổi theo đối tượng. Đối tượng trèo qua lan can, lẩn trốn vào khu vực khe đá gần bờ sông, sau đó quay lên định lấy xe gắn máy để tẩu thoát. Khi bị người dân ngăn cản, đối tượng đành bỏ lại xe và tiếp tục tìm đường trốn chạy.

Đến khoảng 2h, người dân phát hiện một thanh niên mặc áo đen, quần đùi xám, toàn thân ướt sũng đang đi bộ dọc bờ sông. Do có ngoại hình nghi vấn, người này đã bị người dân khống chế và bàn giao cho lực lượng Công an phường đang làm nhiệm vụ gần đó.

Qua quá trình làm việc và cho bị hại nhận diện, Công an phường xác định nam thanh niên này là N.Đ.B. (19 tuổi), hoàn toàn không liên quan đến vụ trộm cắp trên.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 21h tối 31/10, Công an phường Sài Gòn phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện Lê Văn Tiên (40 tuổi, ngụ xã Bình Hưng) tại khu vực đường Dương Bá Trạc, phường Chánh Hưng nên đưa về trụ sở để đấu tranh.

Tại cơ quan công an, Tiên thừa nhận hành vi một mình lẻn tới lấy trộm tiền trong túi xách của du khách Thụy Sĩ, không có đồng phạm.

Xử lý trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

Liên quan đến diễn biến vụ việc, ngày 1/11, Công an phường Sài Gòn phát hiện tài khoản Facebook “Cao Trúc Chi” đăng tải 2 bài viết kèm video đề cập đến vụ việc nhưng lại gán mác là vụ “giật dây chuyền ở cầu Ba Son” kèm theo thông tin thất thiệt về việc một thanh niên “bị bắt oan”. Các bài viết này thu hút lượng lớn lượt tương tác, bình luận và chia sẻ, gây hoang mang dư luận.

Công an đã mời làm việc đối với chủ tài khoản Facebokk đăng tải thông tin sai sự thật. Ảnh: CA

Tiến hành xác minh, Công an phường mời chủ tài khoản là chị C.T.C. (38 tuổi) đến làm việc.

Chị C. trình bày, trưa 31/10, trong lúc bán hàng trên đường Phan Xích Long, chị tình cờ gặp anh N.Đ.B. đến mua nước. Sau khi nghe anh B. kể về việc mình xuất hiện trong các video trên mạng xã hội, bị người dân nhận nhầm và đã được công an làm rõ, cho về nhà, chị C. đã quay video ghi lại cuộc trò chuyện giữa hai người.

Theo chị C., chị có thói quen quay video về những sinh hoạt đời thường để đăng lên trang cá nhân nhằm thu hút tương tác, chứ không có mục đích bôi nhọ hay cố ý gây ảnh hưởng đến bất kỳ cá nhân, tổ chức nào.

Sau buổi làm việc với cơ quan chức năng, chị C. đã chủ động gỡ bỏ các bài viết, video liên quan và đăng bài đính chính.

Cơ quan công an khẳng định, vụ việc xảy ra tại công viên bến Bạch Đằng là hành vi trộm cắp tài sản trong túi xách, hoàn toàn không phải vụ “giật dây chuyền” như một số trang mạng xã hội đơm đặt. Nam thanh niên N.Đ.B. không phải là đối tượng gây án, người thực hiện hành vi phạm tội là Lê Văn Tiên.

Hiện lực lượng chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo đúng quy định của pháp luật.