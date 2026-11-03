Lợi dụng các tuyến đường thủy tiếp giáp giữa TPHCM và TP Đồng Nai, nhóm đối tượng dùng xuồng máy áp sát các công trình, nhà dân ven sông, dùng hung khí khống chế nạn nhân để cướp và trộm cắp tài sản.

Ngày 3/11, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng liên quan đến đường dây chuyên thực hiện các vụ cướp, trộm cắp và tiêu thụ tài sản phạm pháp trên tuyến sông Đồng Nai.

Các bị can bị khởi tố để điều tra về các tội “Trộm cắp tài sản”, “Cướp tài sản” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Từ chiếc xuồng composite màu trắng lộ diện băng nhóm manh động

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vụ cướp, trộm tài sản xảy ra tại các địa bàn tiếp giáp sông Đồng Nai và các nhánh sông thuộc phường Long Phước, Long Trường, Long Bình (TPHCM). Thủ đoạn của nhóm này là dùng phương tiện đường thủy áp sát khu vực có tài sản, sau đó nhanh chóng gây án trộm, cướp rồi di chuyển sang các địa bàn lân cận để tẩu thoát.

Cơ quan CSĐT lấy lời khai đối tượng Trần Hữu Bình (trái), Trần Văn Thiên. Ảnh: CA

Tiến hành xác minh, trinh sát phát hiện Trần Hữu Bình (SN 1996, ngụ TP Đồng Nai) sử dụng chiếc xuồng composite màu trắng có đặc điểm trùng khớp với phương tiện xuất hiện tại một vụ trộm tài sản trên địa bàn phường Long Trường.

Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TPHCM đã lập chuyên án, phối hợp cùng lực lượng Cảnh sát đường thủy của Công an TPHCM và Công an TP Đồng Nai cùng Công an phường Long Hưng (TP Đồng Nai) để tập trung đấu tranh.

Giữa tháng 10, lực lượng chức năng tổ chức mật phục, bắt quả tang Trần Hữu Bình đang bán tài sản trộm cắp cho Nguyễn Ngọc Quang (SN 1993) tại khu vực cầu An Định (cùng ngụ TP Đồng Nai).

Các đối tượng bị bắt giữ cùng tang vật. Ảnh: CA

Tại hiện trường, công an thu giữ 615 đoạn dây điện màu đen lõi nhôm, 410 đoạn lõi nhôm và 16 kg dây điện lõi đồng (tất cả đã cắt thành đoạn dài khoảng 1m). Quang thừa nhận biết rõ số tài sản trên do Bình trộm cắp mà có nhưng vẫn thu mua.

Mở rộng truy xét, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ các đối tượng khác gồm: Trần Văn Thiên (SN 2004), Nguyễn Minh Thuận (SN 2003), Dương Hoài Vũ (SN 1990), Trần Thị Ngọc Hiền (SN 1990, vợ Trần Hữu Bình, cùng ngụ TP Đồng Nai) và Nguyễn Thanh Tiền (SN 1994, ngụ tỉnh Vĩnh Long).

Thủ đoạn mang theo dao rựa, sẵn sàng uy hiếp nạn nhân

Kết quả điều tra xác định, băng nhóm này hoạt động hết sức manh động. Chúng dùng xuồng máy di chuyển dọc các tuyến sông, tiếp cận nhà dân, cơ sở kinh doanh, sà lan và các công trình ven bờ. Các đối tượng luôn chuẩn bị sẵn dao, rựa để đe dọa, khống chế nạn nhân nếu bị phát hiện.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT đã làm rõ về một số vụ cướp táo tợn do băng nhóm trên thực hiện. Điển hình, ngày 20/7/2025, nhóm đối tượng đột nhập nhà dân dưới gầm cầu Long Đại (phường Long Phước). Khi lấy túi tiền và điện thoại, đối tượng thấy người phụ nữ đang ngủ liền xông vào giật dây chuyền. Nạn nhân tri hô thì bị đối tượng dùng dao đe dọa rồi chạy xuống xuồng tẩu thoát.

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CA

Ngày 23/7/2025, tại công trình gần cầu cao tốc (phường Long Trường), nhóm này đang cắt cáp điện đưa xuống xuồng thì bị công nhân phát hiện. Một đối tượng dùng dao uy hiếp công nhân để đồng bọn tiếp tục lấy tài sản rồi tẩu thoát theo đường sông.

Hay như vụ ngày 8/12/2025, chúng đột nhập cơ sở lưu trú trên đường Võ Văn Hát (phường Long Trường), dùng dao khống chế một phụ nữ trong phòng ngủ, ép mở khóa điện thoại, thoát tài khoản iCloud trước khi ôm tài sản tháo chạy.

Ngoài ra, băng nhóm này còn thực hiện hàng loạt vụ trộm khác như: lấy 20 bình ắc quy cùng hơn 847 lít dầu tại bến xe buýt phường Long Phước; trộm két sắt chứa tiền, vàng của nhà dân; trộm tài sản tại quán cà phê...

Gần đây nhất, ngày 10 và 11/10/2026, các đối tượng liên tiếp cắt trộm dây điện tại một sà lan thuộc phường Trấn Biên và công trình tại phường Biên Hòa (TP Đồng Nai).

Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ các tang vật gồm: 1 xuồng composite, 1 ghe gỗ, 1 ô tô tải, 3 con dao, 1 cây rựa, khoảng 700 kg dây điện lõi nhôm, 16kg dây điện lõi đồng, nhiều máy cắt, máy tuốt dây điện và một số trang sức liên quan.

Đến nay, Cơ quan CSĐT đã làm rõ 8 vụ trộm cắp, cướp tài sản do nhóm này thực hiện.

Công an TPHCM đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng trên, liên hệ Phòng CSHS, Công an TPHCM (Số 459 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh) hoặc cơ quan công an gần nhất để trình báo, phối hợp giải quyết.