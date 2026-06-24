Gia Lai:

Ngày 24/6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Nguyễn Thái Dương (SN 1989), Nguyễn Ngọc Tuyến (SN 1993) và Nguyễn Văn Phiêng (SN 2001) để điều tra về các hành vi tàng trữ, vận chuyển và mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Tuyến, Nguyễn Văn Phiêng và Nguyễn Thái Dương. Ảnh: Công an Gia Lai

Theo cơ quan điều tra, khoảng 18h ngày 14/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, VKSND tỉnh và Công an phường An Phú kiểm tra căn nhà số 529 Lê Duẩn (phường An Phú, tỉnh Gia Lai), bắt quả tang nhóm đối tượng đang cất giấu ma túy.

Tại căn nhà này, lực lượng chức năng thu giữ gần 2,5kg ketamine, 371g ma túy dạng “nước vui” ở thể rắn, 166g thuốc lắc cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.

Công an xác định Nguyễn Thái Dương là đối tượng chủ mưu, cầm đầu đường dây. Sau khi nhận ma túy từ nguồn cung, Dương cùng đồng bọn chia nhỏ thành từng gói, ngụy trang trong các kiện hàng rồi gửi xe khách liên tỉnh đến nhiều địa phương trên cả nước để tiêu thụ.

Trong đường dây này, Nguyễn Ngọc Tuyến có vai trò cảnh giới, trực tiếp vận chuyển ma túy; còn Nguyễn Văn Phiêng tham gia phân chia, bán lẻ ma túy. Các đối tượng khai nhận đã hai lần nhận ma túy được ngụy trang trong các thùng hàng vào tháng 5/2026 để đưa đi tiêu thụ.

Quá trình điều tra cho thấy các đối tượng sử dụng tài khoản ảo trên mạng xã hội để liên lạc, thỏa thuận mua bán ma túy. Nhiều giao dịch được thực hiện thành công dù các bên chưa từng gặp mặt.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai cùng Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tang vật thu giữ trong vụ án. Ảnh: Công an Gia Lai

Ngày 17/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Gia Lai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 3 đối tượng để phục vụ công tác điều tra.

Được biết, đây là vụ bắt ma túy dạng khay, nước vui, thuốc lắc lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng nhằm làm rõ nguồn cung ma túy và các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định.