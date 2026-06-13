Ngày 13/6, Công an tỉnh Lạng Sơn cho biết qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Kỳ Lừa tiến hành làm việc với Lương Viết Mạnh (SN 1983, trú phường Kỳ Lừa, là giáo viên tiểu học). Kết quả kiểm tra nhanh xác định đối tượng dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Đối tượng Lương Viết Mạnh tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Lạng Sơn

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng làm rõ Chu Giang Huy (SN 1981, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) và Lý Viết Cường (SN 1977, trú tại xã Đồng Đăng, tỉnh Lạng Sơn) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Lương Viết Mạnh.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngày 3/6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Lý Viết Cường và Dương Văn Tự (SN 1988, trú tại phường Đông Kinh, tỉnh Lạng Sơn) đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nơi ở của Cường, thu giữ nhiều tang vật liên quan.

Căn cứ kết quả điều tra, Công an tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lương Viết Mạnh, Chu Giang Huy, Lý Viết Cường về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khởi tố Lý Viết Cường và Dương Văn Tự về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo quy định của pháp luật.

Cuộc vây ráp ở 11 tỉnh, bắt hơn 400 đối tượng trong đường dây ma túy cực lớn Bộ Công an vừa tổ chức công bố Thư khen của Thủ tướng Chính phủ và trao thưởng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triệt phá Chuyên án 126N, bắt giữ hơn 400 đối tượng, thu giữ lượng lớn ma túy và vũ khí nóng.

Ngụy trang kho ma túy trong hộp thực phẩm chức năng, 'ông trùm' lãnh án tử Đông ngụy trang số lượng lớn ma túy các loại trong các hộp trà, thực phẩm chức năng… rồi phân chia, bán cho các đầu mối tiêu thụ thông qua Telegram. Tuy nhiên, dù ngụy trang kín kẽ nhưng hành vi của anh ta vẫn bị cảnh sát phát hiện.