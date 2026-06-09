Ngày 9/6, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trần Văn Đông (39 tuổi, ngụ Hải Phòng) tử hình; Nguyễn Chí Công (42 tuổi, ngụ Tây Ninh) và Lê Hoàng Từ Nhân (39 tuổi, ngụ phường Trung Mỹ Tây, TPHCM) cùng mức án chung thân về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Phúc Ánh (36 tuổi, ngụ TPHCM) 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”; Lê Như Cường (36 tuổi, ngụ Hải Phòng) 2 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo buộc, tối 9/4/2025, qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) Công an TPHCM xác định tại một căn hộ chung cư ở phường Thạnh Xuân, quận 12 (cũ) là địa điểm cất giấu trái phép chất ma túy của đối tượng Trần Văn Đông.

Tiến hành kiểm tra và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ lượng lớn ma túy cùng nhiều dụng cụ dùng để phân chia, đóng gói. Số ma túy được ngụy trang tinh vi trong các hộp trà, hộp thực phẩm chức năng, thùng các-tông và nhiều loại bao bì khác nhằm qua mặt cơ quan chức năng.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Cũng tối cùng ngày, cảnh sát tiếp tục phát hiện Nguyễn Chí Công, Nguyễn Phúc Ánh đang mang ma túy đi giao cho khách nên tiến hành bắt giữ.

Qua truy xét, tổ công tác xác định Lê Như Cường và Lê Hoàng Từ Nhân là những đối tượng nhận ma túy từ Đông để giao bán lại kiếm lời.

Quá trình điều tra xác định bị cáo Đông là mắt xích quan trọng trong đường dây do các đối tượng tên Tuân và Linh (chưa rõ nhân thân, lai lịch) điều hành thông qua ứng dụng Telegram. Đông được giao nhiệm vụ quản lý kho ma túy, phân chia, đóng gói và giao hàng cho các đầu mối theo chỉ đạo. Toàn bộ hoạt động mua bán được thực hiện bí mật qua mạng xã hội và các ứng dụng nhắn tin bảo mật.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố.