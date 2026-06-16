Ngày 16/6, TAND TPHCM tuyên phạt các bị cáo Nam Hyunuk (29 tuổi), Lee Dong Woo (26 tuổi), Jeon Gukbin (28 tuổi), cùng quốc tịch Hàn Quốc, mỗi người 20 năm tù về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Theo cáo buộc, khoảng 13h20 ngày 23/8/2024, tại khu vực kiểm tra an ninh soi chiếu của Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, tổ kiểm tra Đội Thủ tục hành lý xuất khẩu kiểm tra người và hành lý xách tay đối với Nam Hyunuk, Lee Dong Woo và Jeon Gukbin.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện dưới đáy quần lót của cả 3 hành khách đều có một gói ma túy Ketamine.

Theo lời khai của các bị cáo, ngày 20/8/2024, cả 3 cùng đến Việt Nam để quay video TikTok giới thiệu các địa điểm vui chơi, ăn uống. Tối 21/8/2024, ba người đến một quán bar trên phố đi bộ Bùi Viện chơi thì quen một người phụ nữ Việt Nam (không rõ lai lịch).

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TP

Qua trò chuyện, người này đề nghị Nam Hyunuk mang giúp một gói thuốc bổ và thực phẩm dinh dưỡng về Hàn Quốc, sau đó sẽ có người liên hệ nhận hàng, với tiền công 3 triệu won. Sau đó, Nam Hyunuk nói lại với Lee Dong Woo và Jeon Gukbin, hai người này đồng ý cùng vận chuyển.

Ngày 22/8/2024, Nam Hyunuk quay lại quán bar gặp người phụ nữ trên để nhận túi vải màu đỏ, bên trong có 3 gói nylon. Theo lời khai của Nam Hyunuk, do số lượng hàng nhiều, sợ phải đóng thuế nên người phụ nữ này dặn Nam Hyunuk cất giấu trong quần lót.

Sau đó, Nam Hyunuk mang gói hàng về chia cho Lee Dong Woo và Jeon Gukbin rồi cùng nhau giấu trong đáy quần lót.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xét thấy hành vi của các bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt các bị cáo mức án như trên.

Đối với người phụ nữ thuê các bị cáo vận chuyển ma túy, do Nam Hyunuk khai không rõ nhân thân, lai lịch nên Cơ quan CSĐT không có cơ sở để xử lý.